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Русский депутат назвал Кыргызстан «обнаглевшей организацией». Разгорелся скандал

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Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев предложил объявить депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева персоной нон грата из-за его высказываний в адрес официального Бишкека.

Ранее Матвеев, комментируя задержание сотрудницы Русского дома в Оше, заявил в интервью RTVI: «У великой державы есть миллион вариантов, как поставить на место маленькую обнаглевшую организацию, которая себя дерзко ведет».

Он также отметил, что страны Центральной Азии «в целом ведут себя достаточно дерзко» по отношению к России, несмотря на зависимость от нее, и добавил: «Я думаю, взять и ограничить переводы в Кыргызстан, к примеру, денежных средств из российских банков — легко».

Бекешев назвал такие заявления недипломатичными и опасными: «Такие, как Михаил Матвеев, сеют раздор между нашими странами. Я считаю, что такого рода высказывания должны пресекаться властями РФ. А наш МИД должен вызвать посла России и вручить ему ноту, а Матвеева объявить персоной нон грата».

Напомним, в Кыргызстане по делу о вербовке наемников были задержаны четыре человека, включая сотрудницу Русского дома Наталью Секерину и пресс-секретаря мэрии Оша Сергея Лапушкина.

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