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Трамп призвал Нетаньяху «позаботиться о секторе Газа»

00:16 355

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как заявил Трамп, он отметил, что нужно «быть добрыми к жителям сектора Газа, люди там страдают», добавив, что еда и лекарства должны поступать в регион.

Этот разговор состоялся три дня назад, и Трамп сделал заявление на борту самолета, направляясь в Рим для церемонии прощания с Папой Франциском. Отвечая на вопрос о реакции Нетаньяху, Трамп отметил, что тот «настроен хорошо», не уточнив деталей.

Заявление президента США прозвучало вскоре после того, как израильский военно-политический кабинет принял решение о приостановке ввоза гуманитарной помощи в Газу, подчеркнув, что когда помощь начнет поступать, это будет сделано с учетом того, чтобы ХАМАС не смог захватить ее.

Напомним, что 22 апреля Трамп также обсудил с Нетаньяху вопросы, включая Иран и торговлю, заявив, что разговор был «очень хорошим».

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