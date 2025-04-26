Трамп призвал Нетаньяху «позаботиться о секторе Газа»

Как заявил Трамп, он отметил, что нужно «быть добрыми к жителям сектора Газа, люди там страдают», добавив, что еда и лекарства должны поступать в регион.

Этот разговор состоялся три дня назад, и Трамп сделал заявление на борту самолета, направляясь в Рим для церемонии прощания с Папой Франциском. Отвечая на вопрос о реакции Нетаньяху, Трамп отметил, что тот «настроен хорошо», не уточнив деталей.

Заявление президента США прозвучало вскоре после того, как израильский военно-политический кабинет принял решение о приостановке ввоза гуманитарной помощи в Газу, подчеркнув, что когда помощь начнет поступать, это будет сделано с учетом того, чтобы ХАМАС не смог захватить ее.

Напомним, что 22 апреля Трамп также обсудил с Нетаньяху вопросы, включая Иран и торговлю, заявив, что разговор был «очень хорошим».