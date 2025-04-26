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После землетрясения в Стамбуле зафиксировано 6539 повреждений зданий

00:37 282

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум сообщил, что после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле поступило 6539 сообщений о повреждениях зданий.

Наибольшее число обращений зафиксировано в районах Бахчелиэвлер, Эсенлер, Багджылар, Зейтинбурну и Авджылар.

Большинство сообщений — из европейской части города. В 1473 случаях здания признаны неповрежденными, еще 101 здание — с незначительными повреждениями. Курум отметил, что благодаря короткой продолжительности толчков (13 секунд) удалось избежать серьезных разрушений.

Министр также объявил о старте программы городской трансформации и социальной застройки, охватывающей 81 провинцию. Власти пообещали завершить строительство 540 тысяч домов в зоне предыдущих землетрясений, из которых 450 тысяч будут переданы пострадавшим уже до конца 2025 года.

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