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«Хезболла» не сдаст оружие

01:04 93

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что шиитская организация «Хезболла» не готова обсуждать судьбу своих вооружений, пока израильские войска не покинут ливанскую территорию. Он отметил, что «Хезболла» не откажется от оружия до реализации условий перемирия со стороны Израиля.

Берри подчеркнул, что ливанская армия разместилась в южных районах, а «Хезболла» вывела свои отряды, выполнив требования соглашения. Он добавил, что с момента вступления в силу прекращения огня 27 ноября 2024 года бойцы «Хезболлы» не совершили ни одного выстрела, в то время как Израиль продолжал атаки и удвоил свои удары.

Спикер поддержал инициативу президента Ливана Джозефа Ауна о диалоге по оборонительной доктрине страны, однако выразил ожидания, что США окажут давление на Израиль, чтобы тот выполнил свои обязательства по соглашению о перемирии.

Согласно информации министра информации Ливана, с момента вступления перемирия в силу Израиль нарушил его более 2 700 раз, в результате чего погибли не менее 190 человек.

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