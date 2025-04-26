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США нанесли серию ударов по Йемену

01:30 327

Американские военные нанесли серию ударов по территории Йемена, контролируемой хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах».

В результате обстрела провинции Саада один человек погиб, сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

В пятницу вечером США атаковали йеменскую столицу Сану, а также провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По сведениям саудовского телеканала Al Hadath, ударам подверглись военные объекты хуситов, в том числе склады оружия и пункты дислокации личного состава.

Al Masirah утверждает, что один из ударов в провинции Саада был нанесен по округу Сахар, где проживают йеменские бедуины. Погибший в результате американского удара был жителем кочевого бедуинского племени.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

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