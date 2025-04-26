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ФБР арестовало судью за помощь иммигранту

01:45 507

Агенты ФБР арестовали окружного судью Ханну Дуган из Милуоки, штат Висконсин, по обвинению в препятствовании аресту иммигранта в зале суда, сообщает The New York Times.

Согласно поданному ФБР иску, судья якобы помогла иммигранту, гражданину Мексики Эдуардо Флоресу-Руису, скрыться от правоохранительных органов.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании через свою страницу в социальной сети X, но позже удалил пост. Генеральный прокурор США Пэм Бонди также подтвердила факт ареста. Это задержание было охарактеризовано журналистами как «серьезная эскалация» в противостоянии между Белым домом и судебной системой США.

По версии ФБР, Дуган вывела Флореса-Руиса, у которого не было законных документов, через боковую дверь суда, пока агенты ждали его в коридоре. В свою очередь, силовики утверждают, что судья вела себя агрессивно и вступила с ними в спор.

Как отмечает The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа требует от судей сотрудничества с федеральными властями для депортации нелегальных иммигрантов, угрожая им расследованиями и судебными преследованиями.

Дуган предъявлены обвинения в препятствовании проведению судебного разбирательства федерального агентства и сокрытии лица с целью предотвращения его ареста. Судья предстала перед федеральным судом в Милуоки и была отпущена под подписку о невыезде.

«Ответные действия исполнительной власти, направленные на подрыв независимости судебной системы, требуют нашего внимания и решительного ответа», — отметил президент Национальной ассоциации адвокатов США по уголовным делам Кристофер Веллборн.

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