ФБР арестовало судью за помощь иммигранту

Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании через свою страницу в социальной сети X, но позже удалил пост. Генеральный прокурор США Пэм Бонди также подтвердила факт ареста. Это задержание было охарактеризовано журналистами как «серьезная эскалация» в противостоянии между Белым домом и судебной системой США.

Агенты ФБР арестовали окружного судью Ханну Дуган из Милуоки, штат Висконсин, по обвинению в препятствовании аресту иммигранта в зале суда, сообщает The New York Times.

По версии ФБР, Дуган вывела Флореса-Руиса, у которого не было законных документов, через боковую дверь суда, пока агенты ждали его в коридоре. В свою очередь, силовики утверждают, что судья вела себя агрессивно и вступила с ними в спор.

Как отмечает The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа требует от судей сотрудничества с федеральными властями для депортации нелегальных иммигрантов, угрожая им расследованиями и судебными преследованиями.

Дуган предъявлены обвинения в препятствовании проведению судебного разбирательства федерального агентства и сокрытии лица с целью предотвращения его ареста. Судья предстала перед федеральным судом в Милуоки и была отпущена под подписку о невыезде.

«Ответные действия исполнительной власти, направленные на подрыв независимости судебной системы, требуют нашего внимания и решительного ответа», — отметил президент Национальной ассоциации адвокатов США по уголовным делам Кристофер Веллборн.