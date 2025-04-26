Генералы с пудрой и помадой

История деяний министра обороны США Пита Хегсета - любимца haqqin.az - становится настоящей сагой. Последним эпизодом стало указание главы Пентагона устроить в комнате, примыкающей к залу для брифингов своего ведомства, гримерную мастерскую. Об этом сначала сообщил телеканал CBS — тот, что Трамп порывается закрыть, и, видать, за дело! - но потом эту информацию распространили многочисленные, включая чисто военные издания, вроде Military Times. Хегсет тут же попытался дезавуировать эти сообщения. «Абсолютный фейк, - написал он в сети Х. - Никаких приказов о создании такой комнаты я не издавал».

Однако многочисленные свидетели приводят детали того, как уже начала обустраиваться комната для makeup. В этом помещении установлено большое зеркало со специальным освещением для нанесения грима, стол, стулья и, конечно, большой портрет самого министра. Известно, что, будучи телеведущим на Fox, Хегсет сам пудрился и гримировался и был горд тем, что ничего не платил за работу гримеров телеканала. Однако одно дело — ведущий, а другое дело - министр. Выходить на публику с потным красным лицом ему не пристало, в наведении грима здесь требуются профессионалы. Также осведомленные источники говорят, что все детали новой комнаты Хегсету предложил некто Тами Радабах, который занимает должность заместителя помощника министра по стратегическому планированию — его министр, как и многих других, взял из телеканала Fox. А что, ведь одно другому не мешает? Более того, размещение гримерки в Пентагоне, по видению Хегсета, является частью обещанного им улучшения вооруженных сил и повышения их боеготовности.

Повышенное внимание к своей внешней форме уделяют и другие влиятельные члены администрации Дональда Трампа. Например, вице-президент Джей Ди Вэнс. Еще на этапе избирательной кампании в многочисленных американских СМИ появились сообщения, что Вэнс использует подводку для глаз, дабы выглядеть более привлекательным для избирателей. Вэнс не опроверг эту информацию. А интерес к этим сообщениям подогрела его супруга Уша Вэнс, она индианка по происхождению и понимает толк в мейкапе. Так вот, Уша заявила в интервью изданию Puck News, что у ее мужа «все натуральное и она сильно завидует его ресницам». Но подводку глаз также не опровергла. К хору поклонников неземной красоты бородатого Вэнса присоединился и лично президент Трамп. Он также выразил зависть к глазам и ресницам своего «вице» и даже сравнил его с молодым Авраамом Линкольном. Лучше бы он не делал этого сравнения. В апреле 1865 года, на спектакле «Наш американский кузен» в театре Форда, южанин - актер Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. Утром следующего дня Авраам Линкольн скончался.