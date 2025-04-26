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Генералы с пудрой и помадой

новый мир
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
01:58 795

История деяний министра обороны США Пита Хегсета - любимца haqqin.az - становится настоящей сагой. Последним эпизодом стало указание главы Пентагона устроить в комнате, примыкающей к залу для брифингов своего ведомства, гримерную мастерскую.

Об этом сначала сообщил телеканал CBS — тот, что Трамп порывается закрыть, и, видать, за дело! - но потом эту информацию распространили многочисленные, включая чисто военные издания, вроде Military Times.

Хегсет тут же попытался дезавуировать эти сообщения. «Абсолютный фейк, - написал он в сети Х. - Никаких приказов о создании такой комнаты я не издавал».

Хегсета все же разоблачили. Он прибегает к пудре

Однако многочисленные свидетели приводят детали того, как уже начала обустраиваться комната для makeup. В этом помещении установлено большое зеркало со специальным освещением для нанесения грима, стол, стулья и, конечно, большой портрет самого министра.

Известно, что, будучи телеведущим на Fox, Хегсет сам пудрился и гримировался и был горд тем, что ничего не платил за работу гримеров телеканала.

Однако одно дело — ведущий, а другое дело - министр. Выходить на публику с потным красным лицом ему не пристало, в наведении грима здесь требуются профессионалы.

Также осведомленные источники говорят, что все детали новой комнаты Хегсету предложил некто Тами Радабах, который занимает должность заместителя помощника министра по стратегическому планированию — его министр, как и многих других, взял из телеканала Fox. А что, ведь одно другому не мешает? Более того, размещение гримерки в Пентагоне, по видению Хегсета, является частью обещанного им улучшения вооруженных сил и повышения их боеготовности.

А Ди Вэнс подводит глаза

Повышенное внимание к своей внешней форме уделяют и другие влиятельные члены администрации Дональда Трампа. Например, вице-президент Джей Ди Вэнс. Еще на этапе избирательной кампании в многочисленных американских СМИ появились сообщения, что Вэнс использует подводку для глаз, дабы выглядеть более привлекательным для избирателей.

Вэнс не опроверг эту информацию. А интерес к этим сообщениям подогрела его супруга Уша Вэнс, она индианка по происхождению и понимает толк в мейкапе. Так вот, Уша заявила в интервью изданию Puck News, что у ее мужа «все натуральное и она сильно завидует его ресницам». Но подводку глаз также не опровергла.

К хору поклонников неземной красоты бородатого Вэнса присоединился и лично президент Трамп. Он также выразил зависть к глазам и ресницам своего «вице» и даже сравнил его с молодым Авраамом Линкольном. Лучше бы он не делал этого сравнения. В апреле 1865 года, на спектакле «Наш американский кузен» в театре Форда, южанин - актер Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову из пистолета. Утром следующего дня Авраам Линкольн скончался.

Ди Вэнса сравнили с Линкольном. Но лучше бы этого не делали

Мы, конечно, желаем вице-президенту долгих лет жизни, особенно с расчетом на то, что он может заменить Трампа на капитанском мостике.

Как известно, сам президент Трамп обращает особое внимание на свою внешность. Например, он пользуется автозагаром и всегда появляется на публике с неестественно красным, а порой оранжевым лицом.

Вот так и предстает высшее политическое руководство Америки. А под его командованием в бой пойдут генералы с напудренными носами. Такой представляется Третья мировая война, о неизбежности которой предупреждает Сергей Шойгу. И в ней все враги Соединенных Штатов просто помрут со смеху и, конечно, немедленно сдадутся.

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