В Стамбуле готовятся к большому землетрясению

Произошедшая серия землетрясений вызвала разногласия среди турецких сейсмологов. Часть из них считает, что толчки 23 апреля могут быть предвестником значительно более мощного землетрясения. Один из ведущих сторонников этой теории, профессор Наджи Гёрюр, в заявлении, опубликованном 25 апреля в социальной сети X, вновь напомнил о высокой вероятности так называемого «Большого стамбульского землетрясения» . По его словам, подземные толчки, зарегистрированные 23 апреля, лишь приблизили момент этого стихийного бедствия.

Согласно данным AFAD, 25 апреля в 20:33 по местному времени на побережье Мраморного моря в районе Беюкчекмедже было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки ощущались также в районах Эсенюрт, Беюкчекмедже и Арнавуткёй.

После землетрясения магнитудой 6,2 балла, произошедшего в среду в Стамбуле, в городе продолжают ощущаться повторные толчки. Некоторые жители, опасаясь новых землетрясений, провели ночь в парках. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) сообщило, что повторные колебания почвы с различной магнитудой могут продолжаться ещё несколько недель.

В то же время профессор Шенер Ушюмезсой, предсказавший апрельское землетрясение за двадцать дней, в одном из телеэфиров, категорически отрицал возможность более мощного сейсмического удара. Ученый утверждает, что прогнозы о приближении разрушительных подземным толчков не имеют под собой научных оснований.

В своём заявлении профессор Ушюмезсой отметил, что единственным активным разломом в Мраморном море является впадина Кумбургаз — тот самый район, где и произошло недавнее землетрясение. По его словам, максимальная сила толчков на этом участке не может превышать 6,5 балла, а вероятность разлома составляет в ближайшие годы всего 3 процента.

«Я не ожидаю сильного землетрясения в Стамбуле, - почеркнул турецкий профессор. – Что же касается афтершоков (повторные подземные толчки, которые обычно бывают слабее основного удара – ред.), то могут продолжаться ещё некоторое время».

Американские сейсмологи также отвергают предположения о том, что землетрясение магнитудой 6,2 может предвещать более разрушительный удар. Согласно оценкам научных центров в Вашингтоне, вероятность того, что перед крупным землетрясением произойдёт среднее или слабое, составляет около 5 процентов.

Тем временем министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, возглавляющий комиссию по чрезвычайным ситуациям, заявил, что большая часть зданий в Стамбуле являются сейсмоустойчивыми. В то же время министр напомнил, что все дома и жилые массивы, построенные до 2000 года, входят в зону повышенного риска.

«С 2012 года мы реализуем масштабные градостроительные проекты и программы зонирования, в результате чего смогли обновить 60 процентов зданий, - подчеркнул министр. - Наша цель — защитить Стамбул».