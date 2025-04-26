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SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу

наша информация
Аскер Манафов, собкор
02:30 315

Российская компания ЛУКОЙЛ имеет соглашение с терминалом «Black Sea Terminal» в грузинском Кулеви (управляется SOCAR) на перевалку сжиженного нефтяного газа (LPG) и химикатов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в российской компании.

«Указанная продукция ЛУКОЙЛ с недавних пор доставляется по железной дороге и загружается на танкеры в порту Кулеви. Такая договоренность, скорее всего, будет носить временный характер в связи с наличием ряда сложностей с отгрузкой продукции в южных портах РФ из-за нестабильной военно-политической ситуации на Черном море», — отметил источник.

SOCAR не комментирует данное сообщение.

Терминал Кулеви

Вместе с тем стало известно, что в SOCAR изучают возможности создания на территории «Black Sea Terminal» резервуаров под LPG в связи с запросами от нефтекомпаний каспийского региона на перевалку такого вида груза, в частности, от компаний, работающих в Казахстане и транспортирующих часть нефтепродуктов через Каспий, Азербайджан и Грузию и далее в Европу.  В частности, в 2021-22 годах из портов Черного моря через Баку прошли тестовые партии казахстанского LPG в направлении Восточной Европы.

Как сообщил журналистам генеральный директор терминала терминала Кулеви Ильгар Ализаде, LPG обладает высоким потенциалом роста в качестве транзитной продукции.

«В настоящее время LPG составляет порядка 5-6% от общего объема транспортируемых нефтепродуктов через все порты Грузии. С развитием инфраструктуры на Кулевском терминале, этот объем отгрузок в Черном море может удвоиться и вырасти до 600-700 тысяч тонн в год», — считает Ализаде.

В целом, по словам Ализаде, на терминале SOCAR в Кулеви уже два года подряд наблюдается стабильный рост (на 15%) транспортировки нефтепродуктов из стран региона Каспия.

По итогам 2024 года общий объем перевалки через Black Sea Terminal достиг 2,5 млн тонн с перспективой роста.

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