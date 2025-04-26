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Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект

наша информация
Аскер Манафов, собкор
02:38 251

Китай, Кыргызстан и Узбекистан привлекут Азербайджан к участию в совместном масштабном железнодорожном проекте стоимостью 4,7 миллиарда долларов США по транспортировке грузов по международному коридору «Восток-Запад». Об этом haqqin.azсообщил генеральный директор государственной железнодорожной компании «Кыргыз Темир Жолу» Азамат Сакиев.

«Проект под условным названием ККУ (Китай, Кыргызстан и Узбекистан) только стартовал, и он будет интегрирован с транспортными коридорами через Туркменистан, Азербайджан, Турцию с выходом на Европу. Мы планируем продвигать этот маршрут в Азербайджане, чтобы привлечь интерес и участие страны в данном перспективном проекте», - сказал в Баку А.Сакиев в кулуарах международной конференции о продаже и логистике нефти, организованной международной компанией Glenmar.

Проект под условным названием ККУ (Китай, Кыргызстан и Узбекистан) только стартовал, и он будет интегрирован с транспортными коридорами через Туркменистан, Азербайджан, Турцию с выходом на Европу

Руководитель кыргызской железной дороги считает, что проект «ККУ» завершится к 2030 году.

«На первом этапе пропускная способность данного маршрута составит около 5 млн тонн товароперевозок в год, в дальнейшем намечен рост до 15 млн тонн в год. Скорость доставки грузов по этому мультимодальному маршруту под контейнерные и другие виды грузов от Китая до Европы — 7 дней, т.к. планируется задействование скоростных составов», - сообщил Сакиев.

Успех проекта может быть гарантирован согласованной сторонами гибкой тарифной политикой, что в настоящее время обсуждается с Китаем и другими участниками проекта.

Сакиев уточнил, что уже стартовало строительство участка от китайского Кашгара до его границы с Кыргызстаном в Торугарте (участок в 481 км, из них 180 км — в Китае и 301 км — в Кыргызстане. В Узбекистане инфраструктура уже готова.

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