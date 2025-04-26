USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Новость дня
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов

мнения и оценки на haqqin.az
Ламия Исаева, собкор
02:48 191

Проблема обмеления Каспия стала одним из ключевых вопросов на прошедшем в Баку двухдневном международном форуме компании «Glenmar», посвященном торговли и транспортировки нефти стран Каспия и Центральной Азии.

В ходе панельных дискуссий директор компании «AzTransReil» (компания управляет терминалами Дюбенди, Гарадаг, Сангачал, является партнером SOCAR) Дмитрий Соловьев, последняя оценка Университета Лидса (Великобритания) свидетельствует о том, что в течение следующих 50 лет уровень Каспия может снизиться на 21 метр, и «такой прогноз, пока наиболее свежий и касающийся перспективы, должен учитываться всеми портами, работающими на Каспии».

«Обмеление Каспия ставит большие вопросы перед портовой инфраструктурой, которая принимает суда. В частности, речь — об организации причалов для обслуживания, например, танкеров. Совершенно очевидно, что дедвейт танкеров не может быть больше 12 тысяч тонн, потребуются новые решения по насосам (компрессорам) на этих танкерах для отгрузки нефти с них в наземную систему трубопроводов, а также урегулирование других насущных вопросов», — подчеркнул Соловьев.

На Гарадагском нефтяном терминале проводятся дноуглубительные работы

Он сообщил, что с учетом угрозы обмеления Каспия, на Гарадагском нефтяном терминале в настоящее время ведется углубления дна до глубины 8 метров. Сангачальский же терминал отвечает ожидаемым вызовам.

Как сообщил на форуме председатель правления международного морского торгового порта Актау Абай Турикпенбаев, в июне 2025 года в данном казахстанском порту начнутся дноуглубительные работы, чтобы довести глубину приемного канала порта на первом этапе до 7,7 метра.

«Из-за падения уровня Каспийского моря, танкеры в настоящее время недогружаются — вместо 12 тысяч тонн загружается около 10 тысяч. Но после завершения дноуглубительных работ, загрузка танкеров может быть в полном объеме. С учетом особенностей Каспия и нестабильности дна, первый этап дноуглубительных работ даст эффект на три-четыре года, и при необходимости, углубление дна продолжится», — отметил Турикпенбаев.

Что предпринимают в порту Туркменбаши?

Как сообщила глава коммерческого отдела Морского торгового флота Туркменистана Тазегуль Тойгулыева, в недавнюю масштабную модернизацию порта Туркменбаши (проектная мощность перевалки — 17 млн тонн грузов в год) было вложено $1,5 млрд, но в настоящее время в порту осуществляются дополнительные работы по углублению дна, что позволит принимать больше судов, поскольку в настоящее время порт загружен лишь на треть.

По мнению главы трейдинговой компании AGB (осуществляет доставку нефтепродуктов между Туркменбаши и портами в азербайджанской акватории Каспия) Сергея Ревина, «прикаспийским государствам необходимо сотрудничать между собой по решению проблемы обмеления Каспия, что сделает Срединный коридор по транзиту грузов более эффективным».

Как пояснил haqqin.az руководитель «Azerbaijan Maritime Engineering and Construction LLC» Рашад Шакаров, дноуглубительные работы – процесс, занимающий как правило пару лет.

В Азербайджане скоро начнет работу собственное дноуглубительное судно модели «CSD 650»

«В акваториях Каспия всё сложнее капать грунт, ибо в прошлом поверхность дна представляла собой песок и легкую глину, а сейчас это - твердая глина и скалы, что также связано с обмелением Каспия», — отметил Шакаров.

По его мнению, после проведения дноуглубительных работ, следует осуществлять регулярные мониторинги акватории портов.

Отметим, что в Азербайджане скоро начнет работу собственное дноуглубительное судно модели «CSD 650», которое строится на «Бакинском судостроительном заводе» в партнерстве с голландской компанией «Damen Shipyards Gorinchem B.V.».

Регулярные дноуглубительные работы на российском шельфе Каспия проводятся на протяжении последних 10 лет, а Иран в порту Энзели также систематически извлекает грунт.

Отметим, что в открытых морях глубина портовой инфраструктуры для захода судов — 12-20 метров. Например, на территории черноморского терминала SOCAR в грузинском Кулеви, глубина дна составляет 13-15 метров.

Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов
Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов мнения и оценки на haqqin.az
02:48 192
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект наша информация
02:38 252
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу наша информация
02:30 319
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению наша корреспонденция
02:20 506
В Турции студенты столкнулись с полицией
В Турции студенты столкнулись с полицией видео
01:20 736
Зеленский суетится
Зеленский суетится наша аналитика
25 апреля 2025, 22:42 3522
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку главное на этот час
25 апреля 2025, 19:55 2833
Президент Турции посетит Азербайджан в мае
Президент Турции посетит Азербайджан в мае
25 апреля 2025, 23:45 1441
Трамп призвал Зеленского срочно подписать сделку
Трамп призвал Зеленского срочно подписать сделку
25 апреля 2025, 23:02 2532
Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы
Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы
25 апреля 2025, 23:06 2806
Накануне исторического решения: РКК готовится к самороспуску
Накануне исторического решения: РКК готовится к самороспуску наша корреспонденция
25 апреля 2025, 21:21 2540

ЭТО ВАЖНО

Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов
Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов мнения и оценки на haqqin.az
02:48 192
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект наша информация
02:38 252
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу наша информация
02:30 319
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению наша корреспонденция
02:20 506
В Турции студенты столкнулись с полицией
В Турции студенты столкнулись с полицией видео
01:20 736
Зеленский суетится
Зеленский суетится наша аналитика
25 апреля 2025, 22:42 3522
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку главное на этот час
25 апреля 2025, 19:55 2833
Президент Турции посетит Азербайджан в мае
Президент Турции посетит Азербайджан в мае
25 апреля 2025, 23:45 1441
Трамп призвал Зеленского срочно подписать сделку
Трамп призвал Зеленского срочно подписать сделку
25 апреля 2025, 23:02 2532
Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы
Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы
25 апреля 2025, 23:06 2806
Накануне исторического решения: РКК готовится к самороспуску
Накануне исторического решения: РКК готовится к самороспуску наша корреспонденция
25 апреля 2025, 21:21 2540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться