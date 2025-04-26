Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов

Проблема обмеления Каспия стала одним из ключевых вопросов на прошедшем в Баку двухдневном международном форуме компании «Glenmar», посвященном торговли и транспортировки нефти стран Каспия и Центральной Азии. В ходе панельных дискуссий директор компании «AzTransReil» (компания управляет терминалами Дюбенди, Гарадаг, Сангачал, является партнером SOCAR) Дмитрий Соловьев, последняя оценка Университета Лидса (Великобритания) свидетельствует о том, что в течение следующих 50 лет уровень Каспия может снизиться на 21 метр, и «такой прогноз, пока наиболее свежий и касающийся перспективы, должен учитываться всеми портами, работающими на Каспии». «Обмеление Каспия ставит большие вопросы перед портовой инфраструктурой, которая принимает суда. В частности, речь — об организации причалов для обслуживания, например, танкеров. Совершенно очевидно, что дедвейт танкеров не может быть больше 12 тысяч тонн, потребуются новые решения по насосам (компрессорам) на этих танкерах для отгрузки нефти с них в наземную систему трубопроводов, а также урегулирование других насущных вопросов», — подчеркнул Соловьев.

Он сообщил, что с учетом угрозы обмеления Каспия, на Гарадагском нефтяном терминале в настоящее время ведется углубления дна до глубины 8 метров. Сангачальский же терминал отвечает ожидаемым вызовам. Как сообщил на форуме председатель правления международного морского торгового порта Актау Абай Турикпенбаев, в июне 2025 года в данном казахстанском порту начнутся дноуглубительные работы, чтобы довести глубину приемного канала порта на первом этапе до 7,7 метра. «Из-за падения уровня Каспийского моря, танкеры в настоящее время недогружаются — вместо 12 тысяч тонн загружается около 10 тысяч. Но после завершения дноуглубительных работ, загрузка танкеров может быть в полном объеме. С учетом особенностей Каспия и нестабильности дна, первый этап дноуглубительных работ даст эффект на три-четыре года, и при необходимости, углубление дна продолжится», — отметил Турикпенбаев.

Как сообщила глава коммерческого отдела Морского торгового флота Туркменистана Тазегуль Тойгулыева, в недавнюю масштабную модернизацию порта Туркменбаши (проектная мощность перевалки — 17 млн тонн грузов в год) было вложено $1,5 млрд, но в настоящее время в порту осуществляются дополнительные работы по углублению дна, что позволит принимать больше судов, поскольку в настоящее время порт загружен лишь на треть. По мнению главы трейдинговой компании AGB (осуществляет доставку нефтепродуктов между Туркменбаши и портами в азербайджанской акватории Каспия) Сергея Ревина, «прикаспийским государствам необходимо сотрудничать между собой по решению проблемы обмеления Каспия, что сделает Срединный коридор по транзиту грузов более эффективным». Как пояснил haqqin.az руководитель «Azerbaijan Maritime Engineering and Construction LLC» Рашад Шакаров, дноуглубительные работы – процесс, занимающий как правило пару лет.