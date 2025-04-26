Наступили позорные времена для Америки

«Консолидация Дональда Трампа с российским агрессором нанесла удар по достоинству и репутации Соединенных Штатов. Восстановить утраченное доверие миру будет невероятно трудно, если вообще возможно», - сказал в комментарии для haqqin.az легендарный американский журналист Дэвид Саттер, комментируя угрозы Трампа в адрес президента Украины. Саттер подверг резкой критике скандальное заявление Трампа в его социальной сети Truth, где президент США вновь потребовал от Владимира Зеленского «сделать выводы», фактически призвал президента Украины признать российский статус оккупированного Крыма и заявил, что Зеленский «может либо жить в мире, либо три года сражаться, чтобы в итоге потерять всю страну». По мнению Саттера, Трамп вынашивает некую «грандиозную идею», которую ему мешают реализовать Зеленский и украинский народ.

“За личной враждебностью Трампа к Украине стоит его глубокая обида: именно из-за украинского скандала Трамп стал объектом расследования и процедуры импичмента в свой первый срок, - напомнил Саттер. - Тогда информатор обвинил его в давлении на Зеленского ради получения политических выгод — в частности, чтобы инициировать расследование против Хантера Байдена». «Трамп не только испытывает личную неприязнь к Зеленскому и Украине, но и поражает своей наивностью, — утверждает Саттер. — Поддавшись российской пропаганде, он бездумно повторяет кремлевские нарративы и, фактически, встал на сторону агрессора. Его абсурдный "мирный план", предполагающий принуждение Украины к капитуляции, выходит за рамки приличий и напрямую бьет по международному авторитету США». По мнению публициста, сегодня Европа играет ключевую роль в поддержке Украины. А американское вмешательство под эгидой Трампа, напротив, лишь угрожает суверенитету страны.

«Было бы лучше, если бы США вообще отошли в сторону, — отмечает Саттер. — Посреднический план Трампа выглядит, как калька с планов Кремля по принуждению Украины к сдаче». Саттер напоминает: Трамп пришёл к власти под лозунгами "усиления Америки", но провалил всё, за что брался. Его действия ослабили НАТО, разрушили коллективную оборону Запада и деморализовали союзников. Теперь перед лицом угрозы со стороны Китая или России США окажутся фактически обезоружены. «Трамп сам признал концепцию "одного Китая", подрывая многолетнюю политику Вашингтона в отношении Тайваня. Теперь де-факто идёт признание украинских территорий российскими. Под правлением Трампа Запад теряет волю к сопротивлению», — говорит Саттер.