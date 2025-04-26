Наступили позорные времена для Америки

«Консолидация Дональда Трампа с российским агрессором нанесла удар по достоинству и репутации Соединенных Штатов. Восстановить утраченное доверие миру будет невероятно трудно, если вообще возможно», - сказал в комментарии для haqqin.az легендарный американский журналист Дэвид Саттер, комментируя угрозы Трампа в адрес президента Украины.
Саттер подверг резкой критике скандальное заявление Трампа в его социальной сети Truth, где президент США вновь потребовал от Владимира Зеленского «сделать выводы», фактически призвал президента Украины признать российский статус оккупированного Крыма и заявил, что Зеленский «может либо жить в мире, либо три года сражаться, чтобы в итоге потерять всю страну».
По мнению Саттера, Трамп вынашивает некую «грандиозную идею», которую ему мешают реализовать Зеленский и украинский народ.
“За личной враждебностью Трампа к Украине стоит его глубокая обида: именно из-за украинского скандала Трамп стал объектом расследования и процедуры импичмента в свой первый срок, - напомнил Саттер. - Тогда информатор обвинил его в давлении на Зеленского ради получения политических выгод — в частности, чтобы инициировать расследование против Хантера Байдена».
«Трамп не только испытывает личную неприязнь к Зеленскому и Украине, но и поражает своей наивностью, — утверждает Саттер. — Поддавшись российской пропаганде, он бездумно повторяет кремлевские нарративы и, фактически, встал на сторону агрессора. Его абсурдный "мирный план", предполагающий принуждение Украины к капитуляции, выходит за рамки приличий и напрямую бьет по международному авторитету США».
По мнению публициста, сегодня Европа играет ключевую роль в поддержке Украины. А американское вмешательство под эгидой Трампа, напротив, лишь угрожает суверенитету страны.
«Было бы лучше, если бы США вообще отошли в сторону, — отмечает Саттер. — Посреднический план Трампа выглядит, как калька с планов Кремля по принуждению Украины к сдаче».
Саттер напоминает: Трамп пришёл к власти под лозунгами "усиления Америки", но провалил всё, за что брался. Его действия ослабили НАТО, разрушили коллективную оборону Запада и деморализовали союзников. Теперь перед лицом угрозы со стороны Китая или России США окажутся фактически обезоружены.
«Трамп сам признал концепцию "одного Китая", подрывая многолетнюю политику Вашингтона в отношении Тайваня. Теперь де-факто идёт признание украинских территорий российскими. Под правлением Трампа Запад теряет волю к сопротивлению», — говорит Саттер.
Американский политолог предупреждает: ослабление НАТО и милитаризация России открывают для Путина «окно возможностей» для новых агрессивных действий в Балтии.
«Россияне сегодня настолько отравлены пропагандой, что любая агрессия Кремля будет воспринята ими, как священная миссия "собирания русских земель", подчеркивает публицист. - Америка, отказавшая Украине в поддержке, вряд ли спасет Эстонию или Латвию. Публичные заявления представителей администрации Трампа о нежелании защищать Европу — это позор для США».
Но даже несмотря на катастрофические последствия политики Трампа и тяжелейшую ситуацию на фронте, Саттер убежден: украинцы не капитулируют.
Он также не верит в создание Трампом полноценной авторитарной власти внутри США, но при этом отмечает: разрушительное влияние экс-президента на международный порядок может обернуться глобальными проблемами на десятилетия вперед.
«Трамп подбирает в свою команду тех, кто просто льстит ему, - резюмировал Дэвид Саттер. - Их влияние в Белом доме огромно. Я не думаю, что он попытается узурпировать власть полностью, но за четыре года президентства Дональд Трамп способен нанести миру такой урон, который человечество будет расхлебывать ещё долгие десятилетия».