Олег Бакинский хочет в больницу Германии, а Кучер в тюрьму Испании

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное слушание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного, как Олег Бакинский, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера. Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания, проходившего под председательством судьи Эльнура Нуриева, адвокат Эльшад Алиев, представляющий интересы Константина Кучера, выступил с ходатайством о приостановлении производства по данному делу. Как объяснил адвокат, в отношении его подзащитного в Испании возбуждено еще одно уголовное дело, и до решения вопроса об экстрадиции Кучера в Испанию, рассмотрение настоящего дела должно быть отложено. «Мой подзащитный оказался в юридической ловушке, - заявил судье Эльшад Алиев. - Пока неясно, будет ли он экстрадирован в Испанию или ему будут предоставлены какие-либо смягчающие условия. Прошу приостановить разбирательство до вынесения решения по этому вопросу».

Государственный обвинитель Турал Ягубов выступил против удовлетворения этого ходатайства, подчеркнув, что не видит между двумя делами никакой правовой связи. «Да, то дело [в Испании] может зависеть от этого, но не наоборот, - заявил Ягубов. - Никаких оснований для приостановки производства не имеется». Ранее Испания объявила Константина Кучера в международный розыск по другому делу и направила официальное обращение о его экстрадиции, на основании которого в Бакинском суде возбуждено отдельное производство. Тем не менее, ходатайство защиты о приостановке слушаний суд отклонил. В рамках заседания началось исследование материалов уголовного дела. В процессе выяснилось, что подсудимый Кучер и потерпевший Захаренков так и не пришли к примирению, о чем сообщил судье представитель потерпевшего Самир Исаев, и что подтвердил адвокат обвиняемого.