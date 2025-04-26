Олег Бакинский хочет в больницу Германии, а Кучер в тюрьму Испании

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное слушание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного, как Олег Бакинский, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера.
Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания, проходившего под председательством судьи Эльнура Нуриева, адвокат Эльшад Алиев, представляющий интересы Константина Кучера, выступил с ходатайством о приостановлении производства по данному делу. Как объяснил адвокат, в отношении его подзащитного в Испании возбуждено еще одно уголовное дело, и до решения вопроса об экстрадиции Кучера в Испанию, рассмотрение настоящего дела должно быть отложено.
«Мой подзащитный оказался в юридической ловушке, - заявил судье Эльшад Алиев. - Пока неясно, будет ли он экстрадирован в Испанию или ему будут предоставлены какие-либо смягчающие условия. Прошу приостановить разбирательство до вынесения решения по этому вопросу».
Государственный обвинитель Турал Ягубов выступил против удовлетворения этого ходатайства, подчеркнув, что не видит между двумя делами никакой правовой связи.
«Да, то дело [в Испании] может зависеть от этого, но не наоборот, - заявил Ягубов. - Никаких оснований для приостановки производства не имеется».
Ранее Испания объявила Константина Кучера в международный розыск по другому делу и направила официальное обращение о его экстрадиции, на основании которого в Бакинском суде возбуждено отдельное производство. Тем не менее, ходатайство защиты о приостановке слушаний суд отклонил.
В рамках заседания началось исследование материалов уголовного дела. В процессе выяснилось, что подсудимый Кучер и потерпевший Захаренков так и не пришли к примирению, о чем сообщил судье представитель потерпевшего Самир Исаев, и что подтвердил адвокат обвиняемого.
Адвокат Кучера также представил суду документ, в котором утверждается, что в действиях его подзащитного отсутствовал умысел на мошенничество или корыстные цели, и речь, по существу, идет только о финансовой задолженности перед потерпевшим.
Затем Хейранса Бабаева, защищающая подсудимого Олега Крапивина, вновь обратилась к суду с просьбой изменить обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, чего требует состояние здоровья ее подзащитного.
«За месяц до ареста он [Крапивин] проходил лечение в Германии, - подчеркнула адвокат. - Ему необходимо продолжить лечение, пусть даже в домашних условиях. В следственном изоляторе условий для этого нет. Просим учесть данный факт».
Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.
Кроме того, адвокат Кучера ходатайствовал о принудительном приводе в суд первого вице-президента Федерации карате Азербайджана Физули Мусаева, чтобы допросить его в рамках дела.
Комментируя это ходатайство, подсудимый Олег Крапивин отметил, что оставляет его на усмотрение суда: «Я не совершал преступления, чтобы настаивать на чем-либо, - сказал Крапивин. - Решать вам. Придет он или нет — мне все равно».
Суд отказал и в этом ходатайстве, пояснив, правда, что участие Физули Мусаева будет обеспечено на следующем заседании, назначенном на 2 мая.
Напомним, что Олег Бакинский был задержан в июле 2024 года сотрудниками главного Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Константину Кучеру предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.
Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и Валерий Николаевич Захаренков.
Олег Крапивин категорически отвергает предъявленное ему обвинение и заявляет, что никакого отношения к произошедшему он не имеет.