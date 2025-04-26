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Олег Бакинский хочет в больницу Германии, а Кучер в тюрьму Испании

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
03:18 459

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное слушание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного, как Олег Бакинский, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания, проходившего под председательством судьи Эльнура Нуриева, адвокат Эльшад Алиев, представляющий интересы Константина Кучера, выступил с ходатайством о приостановлении производства по данному делу. Как объяснил адвокат, в отношении его подзащитного в Испании возбуждено еще одно уголовное дело, и до решения вопроса об экстрадиции Кучера в Испанию, рассмотрение настоящего дела должно быть отложено.

«Мой подзащитный оказался в юридической ловушке, - заявил судье Эльшад Алиев. - Пока неясно, будет ли он экстрадирован в Испанию или ему будут предоставлены какие-либо смягчающие условия. Прошу приостановить разбирательство до вынесения решения по этому вопросу».

Тюремная камера в Испании

Государственный обвинитель Турал Ягубов выступил против удовлетворения этого ходатайства, подчеркнув, что не видит между двумя делами никакой правовой связи.

«Да, то дело [в Испании] может зависеть от этого, но не наоборот, - заявил Ягубов. - Никаких оснований для приостановки производства не имеется».

Ранее Испания объявила Константина Кучера в международный розыск по другому делу и направила официальное обращение о его экстрадиции, на основании которого в Бакинском суде возбуждено отдельное производство. Тем не менее, ходатайство защиты о приостановке слушаний суд отклонил.

В рамках заседания началось исследование материалов уголовного дела. В процессе выяснилось, что подсудимый Кучер и потерпевший Захаренков так и не пришли к примирению, о чем сообщил судье представитель потерпевшего Самир Исаев, и что подтвердил адвокат обвиняемого.

Больничная палата в Германии

Адвокат Кучера также представил суду документ, в котором утверждается, что в действиях его подзащитного отсутствовал умысел на мошенничество или корыстные цели, и речь, по существу, идет только о финансовой задолженности перед потерпевшим.

Затем Хейранса Бабаева, защищающая подсудимого Олега Крапивина, вновь обратилась к суду с просьбой изменить обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, чего требует состояние здоровья ее подзащитного.

«За месяц до ареста он [Крапивин] проходил лечение в Германии, - подчеркнула адвокат. -  Ему необходимо продолжить лечение, пусть даже в домашних условиях. В следственном изоляторе условий для этого нет. Просим учесть данный факт».

Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.

Кроме того, адвокат Кучера ходатайствовал о принудительном приводе в суд первого вице-президента Федерации карате Азербайджана Физули Мусаева, чтобы допросить его в рамках дела.

Комментируя это ходатайство, подсудимый Олег Крапивин отметил, что оставляет его на усмотрение суда: «Я не совершал преступления, чтобы настаивать на чем-либо, - сказал Крапивин. - Решать вам. Придет он или нет — мне все равно».

Суд отказал и в этом ходатайстве, пояснив, правда, что участие Физули Мусаева будет обеспечено на следующем заседании, назначенном на 2 мая.

Напомним, что Олег Бакинский был задержан в июле 2024 года сотрудниками главного Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Константину Кучеру предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и Валерий Николаевич Захаренков.

Олег Крапивин категорически отвергает предъявленное ему обвинение и заявляет, что никакого отношения к произошедшему он не имеет.

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