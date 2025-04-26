Закат Нью-Йорка

Нови-Сад (Сербия). Протестующие студенты отправились в забег протяженностью две тысячи километров от Нови-Сада до Брюсселя к зданию Европарламента
Нью-Йорк (США). Родители погибших от шантажа в социальных сетях детей провели пикет у штаб-квартиры Meta. «Meta получает прибыль, а расплачиваются дети» - написано на плакатах участников
Бейт-Лахия (Газа). Палестинцы в очереди за бесплатной едой
Монгама (Кашмир). Женщины у разрушенного дома семьи Асифа Шейха - боевика, который, по словам чиновников, был причастен к теракту против туристов в Пахалгаме
Пхеньян (Северная Корея). Марш студентов в честь 93-й годовщины основания Корейской народно-революционной армии
Балашиха (Россия). В Подмосковье в результате взрыва автомобиля убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик
Нью-Йорк (США). Закат