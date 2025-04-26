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Закат Нью-Йорка

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Нови-Сад (Сербия). Протестующие студенты отправились в забег протяженностью две тысячи километров от Нови-Сада до Брюсселя к зданию Европарламента

Нью-Йорк (США). Родители погибших от шантажа в социальных сетях детей провели пикет у штаб-квартиры Meta. «Meta получает прибыль, а расплачиваются дети» - написано на плакатах участников

Бейт-Лахия (Газа). Палестинцы в очереди за бесплатной едой

Монгама (Кашмир). Женщины у разрушенного дома семьи Асифа Шейха - боевика, который, по словам чиновников, был причастен к теракту против туристов в Пахалгаме

Пхеньян (Северная Корея). Марш студентов в честь 93-й годовщины основания Корейской народно-революционной армии

Балашиха (Россия). В Подмосковье в результате взрыва автомобиля убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик

Нью-Йорк (США). Закат

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Закат Нью-Йорка
Закат Нью-Йорка объектив haqqin.az
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UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки»
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У короля не бывает «братьев»
У короля не бывает «братьев»
04:10 328
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США новые скандальные разоблачения Рамина Исаева
03:36 643
Закат Нью-Йорка
Закат Нью-Йорка объектив haqqin.az
03:25 642
Олег Бакинский хочет в больницу Германии, а Кучер в тюрьму Испании
Олег Бакинский хочет в больницу Германии, а Кучер в тюрьму Испании haqqin.az из зала суда
03:18 460
Наступили позорные времена для Америки
Наступили позорные времена для Америки легендарный Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az
03:07 686
Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов
Гарадагский терминал готовится к обмелению Каспия. Сангачал уже готов мнения и оценки на haqqin.az
02:48 719
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект
Кыргызстан привлекает Азербайджан в многомиллиардный проект наша информация
02:38 679
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу
SOCAR пришел на помощь ЛУКОЙЛу наша информация
02:30 767
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению
В Стамбуле готовятся к большому землетрясению наша корреспонденция
02:20 1108
В Турции студенты столкнулись с полицией
В Турции студенты столкнулись с полицией видео
01:20 1018
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