Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США

Бывший исполнительный директор ООО «SOCAR-AQS» Рамин Исаев, обвиняемый в присвоении банковского кредита на сумму 16 миллионов манатов, лишился ученой степени MBA, полученной в престижном Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Как подтвердила Кимберли Аллен в ответ на запрос журналистов, руководитель офиса коммуникаций MIT, диплом, выданный Исаеву, проходившему обучение в аспирантуре института с осени 2016 по весну 2018 года, был аннулирован 16 января 2025 года. Причиной стали доказательства плагиата в научной работе Исаева, а также тот факт, что фрагменты научной работы были написаны по указанию Исаева его сотрудниками, являвшимися его прямыми подчиненными.

Напомним, Рамин Исаев был освобожден от должности исполнительного директора компании в 2020 году. Некоторое время он работал советником в Государственной налоговой службе, после чего переехал в Турцию, где в 2022 году получил гражданство под именем Рамин Али Хакан. Летом 2023 года во время пребывания в Азербайджане, Исаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и обвинен в присвоении кредит на 16 миллионов манатов, полученного в 2012–2014 годах от Международного банка Азербайджана на возглавляемую им компанию, связанную с «Baghlan Group». Судебный процесс по этому делу продолжается по сей день, сам Исаев выдвинутые против него обвинения не признает. На днях редакция haqqin.az со ссылкой на собственные источники сообщила, что диплом Рамина Исаева, выданный MIT, был аннулирован из-за плагиата, а саму научную работу написали его подчиненные.

После чего близкие к Исаеву лица обратились в нашу редакцию с протестом, назвав опубликованную информацию ложной и утверждая, что полученный Исаевым диплом MIT остается в силе. В ответ haqqin.az решил опубликовать дополнительные доказательства, а также официальный ответ представителя MIT на журналистский запрос. Кроме того, редакция получила обширную переписку Рамина Исаева с его сотрудниками, начинающуюся с ноября 2016 года, когда Исаев поступил в Школу менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института (MIT Sloan School of Management). Так, 10 ноября 2016 года с адресов [email protected] и [email protected] Исаев отправляет электронное письмо заместителю начальника отдела обучения и развития компании, имеющему степень EMBA, с поручением выполнить очередное задание, выданное в MIT. На следующий день сотрудник отправляет выполненное задание в виде таблиц Excel и диаграмм.

16 ноября другая сотрудница, имеющая несколько научных степеней, пишет Исаеву, что работает над его поручением и отправит его на следующий день. Исаев интересуется: «Есть проблемы?» «Я в процессе написания, - отвечает сотрудница. - Но это требует времени». На следующий день она отправляет на электронную почту Исаева выполненное задание, представляющее собой восьмистраничный текст под заголовком: «Применение стратегических проектных линз: процесс реструктуризации обслуживания» (Application of Strategic design lens Framework: Maintenance Restructuring Process). 6 декабря 2016 года Рамин Исаев в очередном письме поручает все той же сотруднице подготовить и отправить ему черновик объемом 4–5 страниц по второй части «изменяемого проекта». Он поясняет, что документ нужен ему для предстоящей встречи с «консультантом» в рамках работы над научным проектом. 28 декабря того же года Исаев направляет тогдашнему начальнику контрактного отдела по имени М.П., имеющему магистерскую степень в области управления бизнесом, конспект научной лекции профессора Роберта М. Фернандеса, прочитанной 16 декабря. Через два дня М.П. посылает Исаеву «обновленную статью» объемом в 9 страниц, связанную с научной темой, над которой он работает и которую Исаев затем использует от своего имени.

Переписка Исаева с подчиненными сотрудниками, касающаяся его научной работы и содержащая различные задания, продолжалась вплоть до января 2018 года. В ходе проведенного расследования Комитет по дисциплинарным вопросам (COD) Массачусетского технологического института установил, что Исаев систематически нарушал этический кодекс MIT, оказывая давление на своих сотрудников и заставляя их выполнять учебные задания от его имени. Также было выявлено, что Исаев занимался плагиатом, используя под своим именем чужие научные материалы. Как известно, MIT, считающийся одним из самых престижных вузов в мире, чрезвычайно строго относится к вопросам академической честности. Именно поэтому случаи написания в данном учебном заведении научных работ с использованием плагиата крайне редки. И с этой точки зрения история с Исаевым может считаться серьезным скандалом. Особенно, если учесть, что Исаев не только прибегал к плагиату, но и, используя свое положение в компании, принуждал сотрудников выполнять за него научные задания.