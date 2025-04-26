У короля не бывает «братьев»

Иордания запретила «Братьев-мусульман» и их идеологию. Министр внутренних дел страны заявил, что офисы и помещения группировки будут немедленно закрыты. Давно известно, что отрубить хвост сразу гораздо эффективнее и гуманнее, чем резать его по кусочкам. Но власти Хашимитского королевства в свое время поступили по-иному, что привело к проблемам, которые они сейчас пытаются решить. Иордания еще в 2020 году запретила «братьев-мусульман»… но как-то странно и частично. Незадолго до запрета от нее официально, публично и со скандалом откололась группа плод названием «Фронт исламского действия».

И какое-то время этот Фронт действовал достаточно автономно, в политической деятельности участвовал вполне легально и подчеркнуто законопослушно, будучи осторожен в высказываниях и всячески осуждая любые проявления экстремизма. И даже получила на последних выборах 31 из 138 мест в иорданском парламенте. Война Израиля с ХАМАС привела к тому, что маски лояльности и респектабельности с лидеров Фронта стремительно слетели. В пользу поддержки ХАМАС, естественно. Более того, даже победу на выборах «братья» стали преподносить, как своего рода «всенародный референдум в поддержку справедливого дела ХАМАС». Хотя, к слову, явка на тех выборах составила всего 31%, а сами иорданцы давно уже предпочитают «делу палестинцев» сочувствовать на словах, а не на деле. Причем, сочувствовать так, чтобы это не нанесло ущерба самим иорданцам и их Королевству. Память о «черном сентябре» 1970 года, когда боевики Организации освобождения Палестины попытались военным путем свергнуть правительство тогдашнего короля Хусейна – еще жива в памяти иорданцев.

Иными словами, в Иордании прекрасно понимают, что вмешиваться в конфликт Израиль-ХАМАС – дело достаточно чреватое и ничего хорошего Королевству не принесет. Но внезапно выяснилось, что у местных «братьев-мусульман», в том числе – у самых якобы лояльных к властям, на этот счет совершенно иная точка зрения. По данным иорданских властей, которым вполне можно доверять, «братья», включая активистов из «Фронта исламского действия» готовились к открытию «иорданского фронта» против израильтян. Готовили ракеты и беспилотники, завозили в Иорданию оружие и взрывчатку, вербовали боевиков как внутри страны, так и за рубежом.