UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки»

UFC официально объявил о бое с участим Рафаэля Физиева 21 июня в Азербайджане.
В этот день в бакинском «Кристалл Холле» впервые в истории нашей страны состоится турнир самой популярной промоутерской организации в мире смешанных единоборств - UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).
В легком весе (70 кг) в соглавном поединке вечера азербайджанский боец Рафэль Физиев сразится с чилийцем Игнасио Баамондесом по прозвищу «Клетка». За свою профессиональную карьеру он провел 22 боя, в которых одержал 17 побед. В UFC в активе «Клетки» 8 боев при 6 победах и 2 поражениях. Три последних боя чилиец выиграл.
Физиев, напротив, трижды подряд проиграл и попытается прервать неудачную серию на глазах у родной публики. У Рафаэля 12 побед и 4 поражения. В UFC у него 6 побед и 4 проигрыша.
На официальном сайте UFC в списке боев, запланированных на 21 июня, есть и поединок с участием другого азербайджанца - Назима Садыхова. Его оппонентом в легком весе будет бразилец Николас Мотта.
У Назима 12 боев - 10 побед, 1 ничья и 1 поражение, которое он потерпел аж 7 лет назад. В UFC Садыхов ни разу не проигрывал - 3 победы и 1 ничья.
В активе Мотты 15 побед и 5 поражений. В UFC боец по прозвищу «Железо» провел 6 боев - 3 победы, 2 поражения, 1 бой признан несостоявшимся.
Стоит отметить, что для Садыхова и Физиева это будут первые в карьере бои в Азербайджане.
Ранее в СМИ прошла информация, что ведутся переговоры о том, что Тофик Мусаев подпишет контракт с UFC именно для выступления в Баку 21 июня. Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, в главном бою бакинского вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший.
На сегодняшний день подтверждены следующие бои
Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)
Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)
Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)
Тагир Уланбеков (Россия) - Кедзи Хоригути (Япония) - наилегчайший вес (57 кг)
Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)
Мелисса Маллинс (Англия) - Дарья Железнякова (Россия) - легчайший вес (61 кг)
Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (до 120 кг)
Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)
Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)
Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.