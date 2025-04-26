UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки»

В этот день в бакинском «Кристалл Холле» впервые в истории нашей страны состоится турнир самой популярной промоутерской организации в мире смешанных единоборств - UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

В легком весе (70 кг) в соглавном поединке вечера азербайджанский боец Рафэль Физиев сразится с чилийцем Игнасио Баамондесом по прозвищу «Клетка». За свою профессиональную карьеру он провел 22 боя, в которых одержал 17 побед. В UFC в активе «Клетки» 8 боев при 6 победах и 2 поражениях. Три последних боя чилиец выиграл.

Физиев, напротив, трижды подряд проиграл и попытается прервать неудачную серию на глазах у родной публики. У Рафаэля 12 побед и 4 поражения. В UFC у него 6 побед и 4 проигрыша.