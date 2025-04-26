Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе!

В столице Черногории Подгорице, где в эти дни проходит чемпионат Европы по дзюдо, состоялся гала-вечер, на котором были вручены европейские награды по итогам 2024 года.
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров удостоился титула «Лучший дзюдоист года». Он получил награду из рук президента Европейского союза дзюдо (EJU) Ласло Тота.
«Будучи молодым, этот спортсмен произвел фурор, завоевав европейские и мировые титулы на юношеском и молодежном уровне, - пишет официальный сайт EJU. - Он вырос в тени своего товарища по команде, но упорствовал, решив реализовать свой потенциал. В 2024 году Хидаят Гейдаров завоевал свой четвертый титул чемпиона Европы, за которым последовал титул чемпиона мира, а затем олимпийский титул. Достичь всего этого за один год - это исключение».
Сам Хидаят Гейдаров в своем Instagram подчеркнул, что это награда - успех всего Азербайджана и азербайджанского народа.
«Дорогие друзья, с большой гордостью и радостью сообщаю, что мне присвоено звание лучшего дзюдоиста Европы. Этот успех - результат моего упорного труда, решимости и поддержки, которую вы мне оказывали на протяжении многих лет. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто верил в меня и всегда был рядом со мной. Эта награда - не только мой успех, но и успех нашей страны и нашего народа. С вашей поддержкой на пути к большим целям!», - написал олимпийский чемпион.
Лучшим мужским тренером Европы назван главный тренер сборной Азербайджана Ричард Траутман. Ему награду вручил спортивный директор Европейского союза Агрон Кука.
«В 2024 году этот тренер обеспечил себе европейский, два мировых и два олимпийских титула, что является нелегким подвигом для любой нации, - пишет сайт EJU. - Лидер азербайджанской команды может похвастаться замечательными достижениями тех, кто его окружал, а также своими собственными значимыми триумфами в олимпийском году».
Стоит напомнить, что в феврале этого года в Париже Гейдарову и Траутману были вручены титулы лучших в мире.