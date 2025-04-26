Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе!

В столице Черногории Подгорице, где в эти дни проходит чемпионат Европы по дзюдо, состоялся гала-вечер, на котором были вручены европейские награды по итогам 2024 года.

«Будучи молодым, этот спортсмен произвел фурор, завоевав европейские и мировые титулы на юношеском и молодежном уровне, - пишет официальный сайт EJU. - Он вырос в тени своего товарища по команде, но упорствовал, решив реализовать свой потенциал. В 2024 году Хидаят Гейдаров завоевал свой четвертый титул чемпиона Европы, за которым последовал титул чемпиона мира, а затем олимпийский титул. Достичь всего этого за один год - это исключение».

Сам Хидаят Гейдаров в своем Instagram подчеркнул, что это награда - успех всего Азербайджана и азербайджанского народа.

«Дорогие друзья, с большой гордостью и радостью сообщаю, что мне присвоено звание лучшего дзюдоиста Европы. Этот успех - результат моего упорного труда, решимости и поддержки, которую вы мне оказывали на протяжении многих лет. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто верил в меня и всегда был рядом со мной. Эта награда - не только мой успех, но и успех нашей страны и нашего народа. С вашей поддержкой на пути к большим целям!», - написал олимпийский чемпион.