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Пакистанская армия разгромила боевиков

09:53 2286

Пакистанская армия уничтожила не менее шести боевиков, еще четверо получили ранения в результате контртеррористической операции в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в пятницу сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на Межведомственную службу по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил Пакистана.

По ее данным, в ночь с 23 на 24 апреля 2025 года пакистанские военные провели операцию по зачистке округа Банну от экстремистов.

Целью стали боевики запрещенной в Пакистане группировки «Фитна аль-Кхаваридж» (ранее известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан», переименованной в июле 2024 года по решению правительства). В результате боестолкновения шесть террористов были уничтожены, четверо получили ранения. Операция по зачистке района продолжается.

Сообщается, что среди военнослужащих потерь нет.

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