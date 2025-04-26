Зеленскому не оставляют выбора. Последнее условие Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство положений возможного соглашения об урегулировании войны между Россией и Украиной согласовано. По мнению американского лидера, необходима встреча двух сторон «на очень высоком уровне».

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим», - написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Большинство основных пунктов согласовано», - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, представители США «будут там, где это необходимо, чтобы поспособствовать завершению» войны.

В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила «конструктивный и весьма полезный характер». Трамп назвал встречу хорошей.

При этом издания The Times пишет, что план президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями – это условие является «окончательным».

По словам источников , приближенных к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, «эта позиция буквально высечена на камне» - Москва оставит за собой захваченные земли. Отмечается, что Трамп оказывает растущее давление на Киев, чтобы принудить Зеленского принять условия «принудительного мира». В статье говорится, что по мнению президента США, у украинского лидера «нет реального выбора», и он должен согласиться на сделку, предложенную Уиткоффом.

«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение», - отмечается в материале.