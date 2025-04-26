Россия не раскрывает деталей переговоров с Америкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена раскрывать детали переговоров с США по украинскому вопросу до их завершения.

Он предложил обсудить этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским, который, по словам министра, «охотно общается с кем угодно через СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы всегда проявляем сдержанность. В отличие от некоторых, мы не обсуждаем публично содержание переговоров, иначе они теряют серьезность», — подчеркнул Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Ранее СМИ сообщили о плане США по урегулированию войны в Украине. Согласно этим данным, Вашингтон готов юридически признать оккупированный Крым частью России. 25 апреля в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, где обсуждалось возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной.