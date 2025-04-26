Си Цзиньпин предупредил об опасности ИИ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) дают невиданные возможности, однако и несут беспрецедентные риски и вызовы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо ускорить разработки и совершенствования соответствующих законов и нормативных актов, связанных с технологиями ИИ.

Он также добавил, что технологии ИИ кардинальным образом изменят производство и образ жизни человека.