Мировые лидеры съезжаются на похороны Папы Франциска

Сегодня, 26 апреля, состоятся похороны Папы Римского Франциска. В Ватикан уже прибыли делегации и лидеры 50-ти государств. Среди них - президенты США, Украины, Бразилии, Франции, премьер Венгрии.

Безопасность обеспечивают три тысячи сотрудников полиции и военные. По желанию самого папы, церемония похорон будет максимально простой, как и установленное в храме надгробие - белая мраморная плита с единственной надписью: «Франциск».

Служба начнется в 10:00 по местному времени перед базиликой Святого Петра в Ватикане.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля, ему было 88 лет.