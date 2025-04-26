USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Новость дня
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой

11:19 336

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии после инцидента в Пахалгаме и заявил, что Пакистан готов сотрудничать в расследовании нападения на туристов на севере Индии.

При этом Шариф подчеркнул, что вода — это спасательный круг для Пакистана, и никаких компромиссов по этому вопросу быть не может.

«Если нашу воду перекроют в нарушение договора, мы ответим со всей силой. Это не подлежит обсуждению», — сказал он, выступая на церемонии выпуска курсантов Пакистанской военной академии.

Шахбаз Шариф заверил, что вооруженные силы Пакистана полностью готовы противостоять любым потенциальным угрозам. «Наши вооруженные силы по-прежнему полностью дееспособны и готовы защищать суверенитет страны», — подтвердил премьер-министр.

Премьер-министр также подчеркнул, что Пакистан стал крупнейшей жертвой терроризма в мире, потеряв около 90 000 граждан в результате террористических атак и понеся экономические потери на миллиарды долларов.

«Мир — это наше желание, но это не должно восприниматься как слабость», — сказал Шариф.

Отметим, что в результате нападения на туристов на севере Индии погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», ответвление базирующейся в Пакистане огранизации «Лашкар-и-Тайба».

Нападение спровоцировало новый кризис между двумя ядерными державами. Индийские власти приняли ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку дипломатов и приостановку действия договора о разделе вод реки Инд. Нью-Дели ранее никогда не приостанавливал его действие. Соглашение от 1960 года регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, берущих начало в Кашмире. Джелам, Чинаб и Инд отошли Пакистану, Индии — Рави, Сатледж и Биас.

Пакистан принял ответные шаги. Власти заявили, что воспримут как акт войны попытку Индии остановить поток воды реки Инд. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика страны.

ЦРУ подтверждает: сын нашего замдиректора погиб в боях за Путина
ЦРУ подтверждает: сын нашего замдиректора погиб в боях за Путина обновлено
09:55 10737
Израиль возобновляет войну… а потом хочет ударить по Ирану
Израиль возобновляет войну… а потом хочет ударить по Ирану Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
25 апреля 2025, 20:51 3624
Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой
Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой
11:19 337
Мировые лидеры съезжаются на похороны Папы Франциска
Мировые лидеры съезжаются на похороны Папы Франциска
10:57 613
Зеленскому не оставляют выбора. Последнее условие Трампа
Зеленскому не оставляют выбора. Последнее условие Трампа
10:13 1782
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна! сенсационные подробности
25 апреля 2025, 20:09 6837
Пакистанская армия разгромила боевиков
Пакистанская армия разгромила боевиков
09:53 2298
Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе!
Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе! Церемония награждения в Черногории; ФОТО
07:41 2369
UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки»
UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки» ФОТО
04:42 2724
У короля не бывает «братьев»
У короля не бывает «братьев»
04:10 4315
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США новые скандальные разоблачения Рамина Исаева
03:36 6242

ЭТО ВАЖНО

ЦРУ подтверждает: сын нашего замдиректора погиб в боях за Путина
ЦРУ подтверждает: сын нашего замдиректора погиб в боях за Путина обновлено
09:55 10737
Израиль возобновляет войну… а потом хочет ударить по Ирану
Израиль возобновляет войну… а потом хочет ударить по Ирану Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
25 апреля 2025, 20:51 3624
Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой
Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой
11:19 337
Мировые лидеры съезжаются на похороны Папы Франциска
Мировые лидеры съезжаются на похороны Папы Франциска
10:57 613
Зеленскому не оставляют выбора. Последнее условие Трампа
Зеленскому не оставляют выбора. Последнее условие Трампа
10:13 1782
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна! сенсационные подробности
25 апреля 2025, 20:09 6837
Пакистанская армия разгромила боевиков
Пакистанская армия разгромила боевиков
09:53 2298
Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе!
Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман - лучшие в Европе! Церемония награждения в Черногории; ФОТО
07:41 2369
UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки»
UFC подтверждает: Рафаэль Физиев в Баку против чилийской «Клетки» ФОТО
04:42 2724
У короля не бывает «братьев»
У короля не бывает «братьев»
04:10 4315
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США
Кинул миллионы в Баку, прикрываясь дипломом США новые скандальные разоблачения Рамина Исаева
03:36 6242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться