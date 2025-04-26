Шахбаз Шариф о мире и войне: Мы ответим со всей силой

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии после инцидента в Пахалгаме и заявил, что Пакистан готов сотрудничать в расследовании нападения на туристов на севере Индии.

При этом Шариф подчеркнул, что вода — это спасательный круг для Пакистана, и никаких компромиссов по этому вопросу быть не может.

«Если нашу воду перекроют в нарушение договора, мы ответим со всей силой. Это не подлежит обсуждению», — сказал он, выступая на церемонии выпуска курсантов Пакистанской военной академии.

Шахбаз Шариф заверил, что вооруженные силы Пакистана полностью готовы противостоять любым потенциальным угрозам. «Наши вооруженные силы по-прежнему полностью дееспособны и готовы защищать суверенитет страны», — подтвердил премьер-министр.

Премьер-министр также подчеркнул, что Пакистан стал крупнейшей жертвой терроризма в мире, потеряв около 90 000 граждан в результате террористических атак и понеся экономические потери на миллиарды долларов.

«Мир — это наше желание, но это не должно восприниматься как слабость», — сказал Шариф.

Отметим, что в результате нападения на туристов на севере Индии погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», ответвление базирующейся в Пакистане огранизации «Лашкар-и-Тайба».

Нападение спровоцировало новый кризис между двумя ядерными державами. Индийские власти приняли ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку дипломатов и приостановку действия договора о разделе вод реки Инд. Нью-Дели ранее никогда не приостанавливал его действие. Соглашение от 1960 года регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, берущих начало в Кашмире. Джелам, Чинаб и Инд отошли Пакистану, Индии — Рави, Сатледж и Биас.

Пакистан принял ответные шаги. Власти заявили, что воспримут как акт войны попытку Индии остановить поток воды реки Инд. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика страны.