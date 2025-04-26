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Трамп сегодня встретится с Зеленским

11:24 163

Президент США Дональд Трамп, ранее прибывший с женой Меланией в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска, намерен провести встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой правительства Великобритании Киром Стармером, а также Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Участие Зеленского в мероприятии было под вопросом, однако его имя, по данным издания, есть в обновленном списке делегаций от разных стран, который был предоставлен журналистам службой печати Святого престола. Согласно официальной программе визита Трампа, он покинет Рим сразу по завершении заупокойной мессы в Ватикане после полудня.

Его пребывание в Риме ограничено 15 часами, указывает La Repubblica. По данным газеты, предполагается, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в резиденции американского посла на вилле «Таверна», где остановился президент США.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля.

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