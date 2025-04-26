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Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила

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11:29 2942

В подмосковной Балашихе в результате покушения погиб 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Карающая длань украинской разведки дотягивается до генералов даже в их уютных московских квартирах

Управление, в котором трудился Москалик, является «ключевым звеном в планировании операций в Украине», а потому все его руководство – приоритетная цель для украинских спецслужб, которые уже отработали тактику проведения подобных операций.

Именно так были ликвидированы начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, заместитель генерального конструктора Московского опытного конструкторского бюро «Марс» Михаил Шатский, полковник Сил специальных операций РФ Никита Кленков и был тяжело ранен офицер Генштаба Андрей Торгашов.

Уже известно, что главный подозреваемый, уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин, припарковал «Фольксваген Гольф» со взрывчаткой 16 апреля напротив подъезда, после чего 19 апреля улетел в Турцию. Что сразу ставит вопрос: самодельное взрывное устройство само себя не подорвет, а значит – просто обязан быть человек, который следил за передвижениями генерала из соседнего дома. Он же и инициировал взрывное устройство. И вряд ли его найдут, поскольку он, вероятнее всего, уже далеко от Москвы.

Спасение российских генералов - дело рук самих генералов

Винить российские спецслужбы в очередном проколе достаточно сложно. Для того, чтобы защитить всех российских высокопоставленных военных, занятых в российской операции в Украине, – никакой охраны не хватит. Теоретически их можно перевести на казарменное положение – но как долго они смогут находиться в таком состоянии. Поэтому российские спецслужбы прилагают максимум усилий для защиты высшего руководства. Те же командиры и начальники, кто находится уровнем пониже, оказались в ситуации «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», на них личной охраны не хватает.

И дело здесь даже не в циничном отношении власти к руководящим кадрам среднего звена, дескать, в России генералов много, а в том, что у украинских диверсантов, готовящих эти ликвидации, нет абсолютно никаких проблем с внедрением в Россию.

Язык, ментальность, некоторые бытовые реалии – все очень близко, привычно и понятно. Тот же Игнат Кузин у соседей никаких подозрений не вызывал, обычный человек, как все. Предполагаю, что точно так же охарактеризуют соседи и его напарника, приведшего в действие взрывное устройство. Москва – огромный человейник, где и соседа по лестничной площадке на всегда-то в лицо знаешь.

Учитывая это обстоятельство, максимум, что могут делать спецслужбы, – это расследовать уже произошедшие диверсии и покушения – а вот предупредить их, спрофилактировать – тут уж как повезет. А везет не всегда, в современном мире с его инфраструктурой, что информационной, что повседневной, есть масса способов организовать и провести подобного рода операцию так, что о ней узнают лишь после того, как об этом сообщат масс-медиа.

Иными словами, ликвидация генерала Москалика – отнюдь не сенсация, если бы не один нюанс – произведена она была именно в тот день, когда Стив Виткофф, специальный посланник президента Трампа, встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным для проведения очередного раунда переговоров на высшем уровне о прекращении войны в Украине и восстановлении двусторонних отношений между Россией и США.

Что привлекло к этому в общем-то рутинному событию внимание даже президента Дональда Трампа, назвавшего его «большим делом» и пообещавшим его рассмотреть. Что это значит – понять трудно, американский президент порой выражается так, что, подозреваю, не все из ближайшего окружения его понимают. Вероятнее всего ликвидацию Москалика он воспринял как попытку украинцев сорвать его «миротворческие» усилия в организации прямых переговоров Москвы и Киева на условиях, разработанных Вашингтоном. С него станется именно так трактовать произошедшее.

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