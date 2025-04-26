Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила

Уже известно, что главный подозреваемый, уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин, припарковал «Фольксваген Гольф» со взрывчаткой 16 апреля напротив подъезда, после чего 19 апреля улетел в Турцию. Что сразу ставит вопрос: самодельное взрывное устройство само себя не подорвет, а значит – просто обязан быть человек, который следил за передвижениями генерала из соседнего дома. Он же и инициировал взрывное устройство. И вряд ли его найдут, поскольку он, вероятнее всего, уже далеко от Москвы.

Управление, в котором трудился Москалик, является «ключевым звеном в планировании операций в Украине», а потому все его руководство – приоритетная цель для украинских спецслужб, которые уже отработали тактику проведения подобных операций.

Винить российские спецслужбы в очередном проколе достаточно сложно. Для того, чтобы защитить всех российских высокопоставленных военных, занятых в российской операции в Украине, – никакой охраны не хватит. Теоретически их можно перевести на казарменное положение – но как долго они смогут находиться в таком состоянии. Поэтому российские спецслужбы прилагают максимум усилий для защиты высшего руководства. Те же командиры и начальники, кто находится уровнем пониже, оказались в ситуации «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», на них личной охраны не хватает.

И дело здесь даже не в циничном отношении власти к руководящим кадрам среднего звена, дескать, в России генералов много, а в том, что у украинских диверсантов, готовящих эти ликвидации, нет абсолютно никаких проблем с внедрением в Россию.

Язык, ментальность, некоторые бытовые реалии – все очень близко, привычно и понятно. Тот же Игнат Кузин у соседей никаких подозрений не вызывал, обычный человек, как все. Предполагаю, что точно так же охарактеризуют соседи и его напарника, приведшего в действие взрывное устройство. Москва – огромный человейник, где и соседа по лестничной площадке на всегда-то в лицо знаешь.

Учитывая это обстоятельство, максимум, что могут делать спецслужбы, – это расследовать уже произошедшие диверсии и покушения – а вот предупредить их, спрофилактировать – тут уж как повезет. А везет не всегда, в современном мире с его инфраструктурой, что информационной, что повседневной, есть масса способов организовать и провести подобного рода операцию так, что о ней узнают лишь после того, как об этом сообщат масс-медиа.

Иными словами, ликвидация генерала Москалика – отнюдь не сенсация, если бы не один нюанс – произведена она была именно в тот день, когда Стив Виткофф, специальный посланник президента Трампа, встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным для проведения очередного раунда переговоров на высшем уровне о прекращении войны в Украине и восстановлении двусторонних отношений между Россией и США.

Что привлекло к этому в общем-то рутинному событию внимание даже президента Дональда Трампа, назвавшего его «большим делом» и пообещавшим его рассмотреть. Что это значит – понять трудно, американский президент порой выражается так, что, подозреваю, не все из ближайшего окружения его понимают. Вероятнее всего ликвидацию Москалика он воспринял как попытку украинцев сорвать его «миротворческие» усилия в организации прямых переговоров Москвы и Киева на условиях, разработанных Вашингтоном. С него станется именно так трактовать произошедшее.