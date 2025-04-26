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На церемонии закрытия «Кубка Президента-2025» зрителей ждут сюрпризы

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11:34 480

2 мая 2025 года состоится церемония закрытия международной регаты «Кубок Президента-2025». Мероприятие пройдет в Мингячевире перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кура».

В начале церемонии победившим командам будут вручены кубки. После награждения мероприятие продолжится художественной программой.

Разнообразные шоу, выступления известных танцевальных групп и живые исполнения популярного в последние годы певца Мардана Казимова подарят зрителям настоящую праздничную атмосферу. Международная регата «Кубок Президента-2025» завершится грандиозным фейерверком.

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