Пашинян неожиданно начал готовиться к выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже приступил к формированию предвыборного списка, несмотря на то, что до очередных выборов в Национальное собрание Армении остается еще полтора года, а власти неоднократно заявляли, что внеочередные выборы не планируются. Об этом пишет газета «Грапарак».

По информации издания, при составлении списка не будут применяться строгие критерии — решающим фактором станет исключительно «воля лидера».

Источники сообщают, что многие действующие депутаты могут не попасть в новый список, и около 80% текущего состава фракции «Гражданский договор» в парламенте будет заменено.

Никол Пашинян хочет представить полностью новый состав из неизвестных лиц, чтобы еще раз ввести в заблуждение избирателя Армении и получить его голос, убедив, что новые кадры решат проблемы, не решенные старыми: «Еще раз доверьтесь «Гражданскому договору»». Кстати, есть слухи, что они выступят под названием «Реальная Армения», — пишет «Грапарак».