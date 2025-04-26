Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…

Операция началась рано утром 26 апреля 2025 года по указанию Главной прокуратуры Стамбула. Среди задержанных — старший брат супруги мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Джевдет Кая, супруга арестованного председателя совета директоров İBB Medya AŞ Мурата Онгуна, Гёздем Онгун, а также директор личного кабинета мэра Кадрие Касапоглу, заместитель генерального секретаря İBB Ариф Гюркан Алпай и генеральный директор İSKİ Шафак Баша.

В рамках масштабной операции, проведенной против Стамбульского муниципалитета (İBB), полиция задержала 47 человек, в том числе ряд высокопоставленных должностных лиц, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, всего было выдано 53 ордера на задержание. Полиция провела одновременные рейды в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге, в результате чего 47 подозреваемых были задержаны, а поиски оставшихся шести продолжаются. Обыски также проводятся в домах и офисах подозреваемых.

В заявлении Главной прокуратуры Стамбула сообщается, что операция является «частью расследования, проводимого Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями». Ранее, 19 марта 2025 года, в ходе аналогичной операции были проведены действия в отношении 101 подозреваемого. Текущая операция стала «продолжением этих усилий, направленных на выявление и пресечение финансовых нарушений», утверждают в ведомстве.