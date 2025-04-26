Суд ООН отклонил требования Армении по делу Варданяна

В пятницу, 25 апреля, Международный суд в Гааге отклонил ряд исков Армении касательно обращения с Рубеном Варданяном и еще 15 лицами армянского происхождения, которых судят в настоящее время в Бакинском военном суде за преступления, совершенные в результате агрессии Армении против Азербайджана, а также в связи с преступлениями, совершенными во время и после окончания Отечественной войны 2020 года. Об этом говорится в информации пресс-службы МИД Азербайджана.

«Рассмотрев ответ и доказательства азербайджанской стороны по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, суд постановил не запрашивать дополнительную информацию и не требовать независимого расследования или экспертного заключения касательно условий содержания подсудимых», - отмечается в сообщении.

Известно, что с лицами армянского происхождения, которые обвиняются в совершении военных и других преступлений, обращаются в полном соответствии со всеми стандартами Азербайджана и международного права. Их неоднократно посещали представители Международного комитета Красного Креста и аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана.

«Решение суда также соответствует последнему заключению рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний, которое подтверждает, что Рубен Варданян содержится под стражей на основании обвинений в преступлениях, связанных с серьезной угрозой национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана. Это решение еще раз демонстрирует, что беспочвенные требования Армении, направленные на срыв судебных процессов и отвлечение внимания от преступных действий сепаратистского режима, не принесут никаких результатов», - добавили в МИД Азербайджана.