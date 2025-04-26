Начался третий раунд переговоров между США и Ираном

Третий раунд американо-иранских переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Исламской Республики начался в Маскате при оманском посредничестве.

*** 12:03

Иранская делегация в Маскате, возглавляемая министром иностранных дел Аббасом Аракчи, отправилась к месту проведения переговоров с американскими представителями. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном состоится в столице Омана, власти которого выполняют функцию посредника в процессе урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Исламской Республики. На субботу запланированы политические переговоры на высоком уровне, которые начнутся параллельно с техническими консультациями экспертов.

Иранскую делегацию на политических переговорах возглавит Аракчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон возглавит экспертную группу на технических консультациях. Иран на консультативной встрече будут представлять заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.