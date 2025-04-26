Российский спутник вышел из строя. Он связан с ядерной программой

Секретный российский спутник «Космос-2553», который связывают с программой Кремля по созданию нового типа космического оружия с ядерными компонентами, вероятно, вышел из строя, пишет Reuters со ссылкой на аналитические данные.

Россия запустила «Космос-2553» на орбиту незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Власти США считают, что этот спутник имеет отношение к планам России по размещению в космосе ядерного оружия, способного уничтожать американские спутники. В Кремле эти обвинения отрицают.

Странное поведение «Космоса-2553» зафиксировал еще в ноябре 2024 года радар компании LeoLabs. Дополнительные наблюдения, проведенные в декабре, позволили «с высокой уверенностью» говорить, что спутник «бесконтрольно вращается».

«Это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует», — заявили в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, комментируя данные LeoLabs.

По заявлению «Роскосмоса», спутник «Космос-2553» оснащен «разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц».