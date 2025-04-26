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Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку

Отдел информации
12:28 1764

Группа сотрудников антитеррористической полиции индийского штата Джаркханд во главе с инспектором полиции Ришавом Ча направляется в Баку. По информации индийских СМИ, целью визита является экстрадиция опасного гангстера Сунила Мины, арестованного в Азербайджане.

Когда реальность круче Болливуда

Мина считается одним из лидеров преступного синдиката, действующего под руководством мафиози по имени Аман Саху. Его считают причастным к похищениям, рэкету, убийствам и другим преступлениям на территории штата Джаркханд,

Мина был задержан в декабре 2024 года в Баку по запросу Интерпола. Недавно суд принял решение о его экстрадиции в Индию.

Преступник, действовавший под псевдонимом Маянк Сингх, в основном осуществлял интернет-звонки с целью вымогательства денег для банды Амана Саху.

Это банда приобрела в Индии печальную известность. Ее члены занимались вымогательствами, убийствами и прочей преступной деятельностью по всему штату Джаркханд.

Кроме того, имеются данные о связях Сунила Мины с гангстером Лоуренсом Бишной.

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