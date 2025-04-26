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Обвинявшую принца Эндрю в насилии женщину нашли мертвой

12:50 907

Американка Вирджиния Джуффре, обвинявшая британского принца Эндрю в сексуализированном насилии, найдена мертвой в своем доме на ферме в Западной Австралии, сообщает NBC News.

Принц Эндрю, Вирджиния Робертс (Джуффре) и Гилейн Максвелл (слева направо)

Согласно заявлению родственников Джуффре, она покончила жизнь самоубийством. Ей был 41 год.

«Вирджиния была яростным воином в борьбе с сексуализированным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который помог многим пострадавшим. В конце концов бремя насилия оказалось настолько тяжелым, что для Вирджинии стало невыносимым его выдерживать», — цитируют издание заявление семьи Джуффре.

Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против сына Елизаветы II в августе 2021 года. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как утверждала Джуффре, Эпштейн «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе принцу Эндрю. В 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды был секс с сыном британской королевы, заявила американка.

Принц Эндрю неоднократно отрицал обвинения. После того как суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск, он был лишен воинских званий, а также сложил с себя королевские обязанности по патронажу и отказался от использования титула «Его королевское высочество». В феврале 2022 года было объявлено, что принц Эндрю и Вирджиния Джуффре достигли досудебного соглашения. Принц Эндрю обязался выплатить Джуффре компенсацию, размер которой не разглашался.

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