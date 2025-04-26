Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан

Некогда крупнейший налогоплательщик и один из главных энергоконцернов России — компания «Газпром» — переживает сегодня глубокий кризис и находится на грани банкротства. Причина — практически полная потеря сверхприбыльного европейского рынка и, как следствие, резкое сокращение доходов. До вторжения РФ в Украину в 2022 году «Газпром» ежегодно продавал в Европу почти 200 миллиардов кубометров газа. Теперь же поставки на Старый континент, за исключением сжиженного газа, составляют лишь 17,5 миллиарда кубометров в год. Европейский Союз взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов, поэтому шансы «Газпрома» вернуться на европейский рынок практически равны нулю.

В этой ситуации Кремль ищет пути спасения компании, в том числе через освоение альтернативных рынков. В качестве одного из таких рынков рассматривается Иран. Как сообщалось ранее, в январе этого года Россия объявила о планах начать экспорт 55 миллиардов кубометров газа в год в Исламскую Республику через территорию Азербайджана. Интересно, что сам Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа. Однако основные месторождения находятся на юге страны, а из-за нехватки инфраструктуры в северных регионах ощущается дефицит энергоресурсов. Поэтому Тегеран планирует направить часть российского газа на собственные нужды, а остальное — реэкспортировать в третьи страны. На этой неделе министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад посетил Москву для обсуждения реализации ранее достигнутых соглашений о развитии сотрудничества в энергетической сфере. По итогам переговоров 25 апреля между министром энергетики России Сергеем Цивилевым и иранским министром было объявлено о достижении договоренности по поставкам 55 миллиардов кубометров газа в Иран ежегодно. Вопрос цены пока не согласован: однако стало известно, что Москва возьмет на себя финансирование строительства новой атомной электростанции в Иране.

Предварительные соглашения были достигнуты в то время, когда США стремятся изолировать Иран от остального мира — если Тегеран не согласится на новое соглашение об инспекциях своих ядерных объектов. Россия же с начала агрессии против Украины значительно укрепила отношения с Ираном, подписав в январе договор о стратегическом партнерстве. Обе страны находятся под западными санкциями, а сотрудничество между ними имеет давнюю историю — именно Россия помогла построить первый иранский ядерный реактор в Бушере на юге страны. Напомним, что предварительная договоренность о поставке 55 миллиардов кубометров российского газа в Иран была достигнута в середине 2024 года. Однако маршруты поставок тогда не раскрывались. В январе во время визита президента Ирана в Москву было объявлено, что поставки будут осуществляться через территорию Азербайджана. Тем не менее существующая инфраструктура позволяет транспортировать через Азербайджан лишь 2 миллиарда кубометров газа в год. При строительстве новых насосных станций этот объем можно увеличить до 10 миллиардов кубометров. Следовательно, для полноценной реализации планов потребуется строительство нового газопровода через Азербайджан.

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что поставки российского газа в Иран начнутся в 2025 году по уже существующей газотранспортной инфраструктуре. «Хочу отдельно отметить проект, о котором мы договорились в декабре на встрече в Иране. Речь идет о поставке газа по уже существующей инфраструктуре на территории Ирана из России», — заявил Цивилев. По его словам, в 2025 году будет реализована первая фаза проекта с использованием действующей инфраструктуры и объемом поставок до 1,8 миллиарда кубометров газа. Цивилев также отметил, что сейчас компании занимаются согласованием оптимальной цены. Поставки начнутся в этом году, как только будет достигнута договоренность о цене. Данных о предполагаемой цене поставок пока нет. Однако, по некоторым сведениям, Иран предложил платить всего 120 долларов за тысячу кубометров газа, тогда как российская сторона считает эту сумму слишком низкой. Согласно иранскому законодательству, весь импортируемый газ сначала должен закупаться государственной газовой компанией, после чего его можно перепродавать третьим сторонам. При этом цену продажи устанавливает Иран.