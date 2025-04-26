Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву. Что обсудили президенты?

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года. С удовлетворением была отмечена осуществляемая продуктивная работа в рамках «Года экономической кооперации».

Было сообщено, что товарооборот с начала года увеличился на 20 процентов, в активной фазе находятся проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других отраслях, совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.

Подчеркнута важность всесторонней подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.

Президенты Азербайджана и Узбекистана также обменялись мнениями по региональной повестке, обсудили предстоящие многосторонние мероприятия и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств.