Сильный взрыв в иранском порту

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Причины и подробности случившегося не уточняются.
April 26, 2025
Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Причины и подробности случившегося не уточняются.
April 26, 2025
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