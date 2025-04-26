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Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином

13:50 1464

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) заявил, что у него дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас очень дружеские отношения. На одной из встреч он назвал меня хорошим другом Китая. Для меня это было своего рода наградой. Мне всегда приятно встречаться и говорить с председателем Си очень искренне и открыто. У нас было достаточно времени пообщаться как во время переговоров, так и во время официального приема. Таким образом, мы охватили многие вопросы региональной стабильности, безопасности и международных отношений. Для меня всегда важно знать его позицию во время наших обсуждений по разным вопросам, потому что он очень опытный государственный деятель, человек, которого я глубоко уважаю, человек, обладающий очень глубокими знаниями и придерживающийся очень твердой позиции в отношении национальных интересов Китая. В целом, такое же отношение он проявляет и к вопросам глобального уровня», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Азербайджан присоединился к ряду инициатив Си Цзиньпина, касающихся общего развития Азербайджана и Китая, безопасности и цивилизации.

«Мы разделяем его точку зрения. Мы были одной из первых стран, которая открыто поддержала, а затем присоединилась к инициативе «Один пояс - один путь», реализовав таким образом множество инфраструктурных проектов в нашей стране. Поэтому мне действительно всегда приятно встречаться с господином Си Цзиньпином. Будучи лидером одной из самых могущественных стран в мире, он также очень скромный и очень дружелюбный человек. Во время общения он умеет создавать атмосферу, в которой оба собеседника чувствуют себя старыми друзьями», - добавил президент.

Президент Ильхам Алиев в интервью также сказал, что Китай является партнером номер один по импорту и партнером номер четыре по товарообороту с Азербайджаном.

«Мы открыли шесть азербайджанских торговых домов в Китае. Уже начали экспортировать вино в Китай. Мы хотим иметь большую долю на вашем рынке. Что касается «Одного пояса — одного пути», для нас эта инициатива не только своего рода транзитный маршрут. Мы хотим строить бизнес вдоль маршрута, потому что имеем выгодное географическое положение. Мы расположены на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. А что касается транспортно-коммуникационных проектов, вся необходимая инфраструктура, включая железные дороги, морские порты, автострады и восемь международных аэропортов, уже построена. У нас одна из крупнейших в мире авиационных компаний по перевозке грузов. Поэтому наша цель – построить бизнес вдоль этих маршрутов. И, конечно, мы рассчитываем в этом на китайские компании. Буквально меньше недели назад на бизнес-форуме, на котором присутствовали различные компании из обеих стран, был подписан ряд инвестиционных соглашений с Азербайджаном на сумму более 300 млн долларов. Сегодня я сказал коллегам, что для нас это хорошая цифра. Но думаю, что она может быть и больше», - отметил президент.

Глава государства добавил, что сейчас цель Азербайджана – развитие сектора возобновляемых источников энергии, развитие транспорта и производства: «Для этого у нас есть квалифицированная рабочая сила. Растет наше население, растет рынок. Вести бизнес в Азербайджане с точки зрения налогов и различных правовых требований очень просто. Так что много стимулов. Я думаю, что нам просто нужно объединить стороны и предоставить больше информации о бизнес-возможностях Азербайджана китайским предпринимателям».

Говоря о совместном заявлении о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Азербайджана и Китая, президент Алиев сказал, что оно охватывает широкую программу действий в двусторонних отношениях

Президент Азербайджана отметил, что Баку и Пекин демонстрируют солидарность и дружбу по вопросам, представляющим обоюдный национальный интерес: «Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы решительно поддерживаем политику «Одного Китая». Азербайджан был одной из первых стран, которая публично и открыто осудила незаконные выборы на Тайване».

Ильхам Алиев также указал, что «другая часть Заявления охватывает широкий круг вопросов, в том числе торговлю, транспорт, межличностные контакты, гуманитарное партнерство и, конечно, нашу совместную инициативу»: «Подписание декларации с такой страной является действительно важным достижением для Азербайджана. Могу сказать, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве со многими странами нашего региона, а также с некоторыми европейскими странами, но Китай является сильнейшим государством среди них. Вот почему я думаю, что чрезвычайная важность этого документа очевидна».

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