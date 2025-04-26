Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином

«У нас очень дружеские отношения. На одной из встреч он назвал меня хорошим другом Китая. Для меня это было своего рода наградой . Мне всегда приятно встречаться и говорить с председателем Си очень искренне и открыто. У нас было достаточно времени пообщаться как во время переговоров, так и во время официального приема. Таким образом, мы охватили многие вопросы региональной стабильности, безопасности и международных отношений. Для меня всегда важно знать его позицию во время наших обсуждений по разным вопросам, потому что он очень опытный государственный деятель, человек, которого я глубоко уважаю, человек, обладающий очень глубокими знаниями и придерживающийся очень твердой позиции в отношении национальных интересов Китая. В целом, такое же отношение он проявляет и к вопросам глобального уровня», - сказал Ильхам Алиев .

Глава государства добавил, что Азербайджан присоединился к ряду инициатив Си Цзиньпина, касающихся общего развития Азербайджана и Китая, безопасности и цивилизации.

«Мы разделяем его точку зрения. Мы были одной из первых стран, которая открыто поддержала, а затем присоединилась к инициативе «Один пояс - один путь», реализовав таким образом множество инфраструктурных проектов в нашей стране. Поэтому мне действительно всегда приятно встречаться с господином Си Цзиньпином. Будучи лидером одной из самых могущественных стран в мире, он также очень скромный и очень дружелюбный человек. Во время общения он умеет создавать атмосферу, в которой оба собеседника чувствуют себя старыми друзьями», - добавил президент.

Президент Ильхам Алиев в интервью также сказал, что Китай является партнером номер один по импорту и партнером номер четыре по товарообороту с Азербайджаном.

«Мы открыли шесть азербайджанских торговых домов в Китае. Уже начали экспортировать вино в Китай. Мы хотим иметь большую долю на вашем рынке. Что касается «Одного пояса — одного пути», для нас эта инициатива не только своего рода транзитный маршрут. Мы хотим строить бизнес вдоль маршрута, потому что имеем выгодное географическое положение. Мы расположены на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. А что касается транспортно-коммуникационных проектов, вся необходимая инфраструктура, включая железные дороги, морские порты, автострады и восемь международных аэропортов, уже построена. У нас одна из крупнейших в мире авиационных компаний по перевозке грузов. Поэтому наша цель – построить бизнес вдоль этих маршрутов. И, конечно, мы рассчитываем в этом на китайские компании. Буквально меньше недели назад на бизнес-форуме, на котором присутствовали различные компании из обеих стран, был подписан ряд инвестиционных соглашений с Азербайджаном на сумму более 300 млн долларов. Сегодня я сказал коллегам, что для нас это хорошая цифра. Но думаю, что она может быть и больше», - отметил президент.