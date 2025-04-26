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ХАМАС обсуждает в Каире прекращение огня в Газе

13:52 320

Палестинское движение ХАМАС направило в Каир делегацию, члены которой обсудят со своими египетскими визави прекращение огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Представители руководства ХАМАС в субботу утром прибыли в Каир и уже начали переговоры с египетскими официальными лицами касательно прекращения огня в Газе и обмена [израильских] заложников на [палестинских] заключенных в рамках всеобъемлющего соглашения», — говорится в сообщении.

В ХАМАС отметили, что соглашение, которого они намерены добиваться, должно предусматривать «полный вывод» израильской армии из сектора Газа и начало восстановления анклава.

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