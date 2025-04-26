Ильхам Алиев о роли Гейдара Алиева в отношениях Азербайджана и Китая

«Поэтому, когда он (Гейдар Алиев – ред.) стал президентом, визит в Китай был одним из его первых визитов, я думаю, через год он посетил Китай. Это было, по-моему, в 1994 году. И это был день, когда мы построили эти отношения», — рассказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что наследие Гейдара Алиева дорого для всех нас: «Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место. Безусловно, за последние двадцать лет мир изменился. Изменился и Азербайджан. Но приоритеты не изменились. Я думаю, если бы он видел нас с небес, видел нынешнее состояние наших отношений, он гордился бы Азербайджаном и азербайджано-китайскими отношениями».