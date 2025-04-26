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Алиев: Планируем полностью перевести общественный транспорт Баку на зеленый режим

14:12 908

«В настоящее время китайские компании работают в качестве подрядчиков с инвесторами, компаниями, которые инвестируют в зеленую энергетику Азербайджана. На данный момент контракты, которые мы подписали и которые сейчас находятся на стадии реализации, дадут нам к 2030 году 6500 мегаватт возобновляемой энергии».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

«Просто для сравнения: общая установленная мощность Азербайджана составляет 8000 мегаватт. Таким образом, через пять лет мы почти удвоим сегодняшний объем производства электроэнергии. 6000 мегаватт будет давать солнечная и ветровая энергетика, 500 мегаватт – гидроэнергетика. Это будет иметь решающее значение для нас, потому что мы перестанем использовать в основном природный газ для производства электроэнергии», — сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, у Азербайджана будет электроэнергия из возобновляемых источников, и Азербайджан будет экспортировать природный газ на международные рынки и, конечно, получать большую прибыль.

«В то же время мы будем экономить энергию для внутренних нужд. Уже приобретено 160 электробусов, которые уже курсируют по улицам. И все довольны. Мы заключили контракт на приобретение еще 200 автобусов. И самое главное, в этом году мы, надеюсь, начнем совместное производство электробусов BYD в Азербайджане в объеме 500 автобусов в год. Таким образом мы планируем полностью переключить общественный транспорт Баку на зеленый режим. В дальнейшем этот процесс затронет и все остальные города страны. Итак, у нас есть действительно уникальная возможность в двусторонних отношениях в том, что касается возобновляемых источников энергии, потому что это соответствует нашей стратегии и вашей повестке дня», — добавил президент Азербайджана.

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