Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

«Азербайджан находится аккурат между Азией и Европой, между Севером и Югом — оба транспортных коридора проходят через Азербайджан. Но чтобы стать по-настоящему значимым транзитным государством, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями и соседями соседей. Это и есть наша цель. И я думаю, что мы этого достигли».

Так сказал президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отметил, что «Азербайджан является убежденным сторонником многосторонности. И, конечно, мы хотим быть ближе к Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня принять участие в саммите. Так что я снова приеду в Китай через несколько месяцев».