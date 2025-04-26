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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

15:05 1452

«Азербайджан находится аккурат между Азией и Европой, между Севером и Югом — оба транспортных коридора проходят через Азербайджан. Но чтобы стать по-настоящему значимым транзитным государством, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями и соседями соседей. Это и есть наша цель. И я думаю, что мы этого достигли».

Так сказал президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отметил, что «Азербайджан является убежденным сторонником многосторонности. И, конечно, мы хотим быть ближе к Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня принять участие в саммите. Так что я снова приеду в Китай через несколько месяцев».

По мнению президента Алиева, «это будет полезно для организации и для Азербайджана, если мы будем ближе, потому что мы находимся на западной стороне Каспия. В то же время мы являемся страной Южного Кавказа, с сильными политическими связями, с проектами транспортной инфраструктуры. Как стратегические партнеры Китая, мы, безусловно, видим значительные возможности для сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества».

Глава государства отметил, что «Азербайджан – активный участник Глобального Юга. Мы доказали это не только председательством в Движении неприсоединения, но и во главе COP29. Азербайджан провел конференцию СОР29 и на ней я лично отстаивал интересы Глобального Юга, поднимая вопросы климатических угроз, критических для многих стран. Для нас Китай - лидер Глобального Юга. Так что это особая роль, которую, как мы думаем, играет Китай, объединяя страны, в частности, вокруг тех принципов».

«Так называемые Бандунгские принципы Движения неприсоединения на самом деле отражают все, что вы сказали, плюс суверенитет, территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела, равенство и многосторонний подход, отсутствие доминирования какой-либо страны или группы стран. Таким образом, это принципы, которые очень близки нам, и мы отстаиваем их, защищая наши национальные интересы и являясь очень активным членом международного сообщества», - сказал глава азербайджанского государства.

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