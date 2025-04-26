Путину раз в год докладывают об освобождении Курска. Спалили и северокорейцев

Глава Генштаба российской армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об «освобождении» Курской области и отметил «помощь» военных из Северной Кореи.
«Военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ», заявил Герасимов.
*** 14:50
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Герасимова, 26 апреля российские военные «освободили» от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь.
Каких-либо других подробностей пресс-секретарь президента не сообщил.