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Путину раз в год докладывают об освобождении Курска. Спалили и северокорейцев

обновлено 15:19
15:19 1038

Глава Генштаба российской армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об «освобождении» Курской области и отметил «помощь» военных из Северной Кореи.

«Военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ», заявил Герасимов.

*** 14:50 

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Герасимова, 26 апреля российские военные «освободили» от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь.

Каких-либо других подробностей пресс-секретарь президента не сообщил.

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