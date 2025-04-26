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Ильхам Алиев в ожидании туристов из Китая

14:51 820

«Азербайджан и Китай подписали полностью безвизовый режим для владельцев всех паспортов, обычных паспортов. И мы очень благодарны нашим китайским друзьям, что они сделали ответный шаг. В прошлом году мы в одностороннем порядке отменили визы для граждан Китая. Это было впервые».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

«Мы также говорили с нашими коллегами об увеличении количества авиарейсов (между Азербайджаном и Китаем – ред.). На сегодняшний день, думаю, это шесть или семь рейсов в неделю. Учитывая, что в прошлом году после отмены визового режима мы приняли почти в два раза больше китайских гостей, надеемся, что это число будет только расти. Сегодня я узнал, что количество китайцев, путешествующих за границу, составляет 150 миллионов. На одной из встреч я как-то сказал, что Азербайджану будет достаточно и одного процента от этого количества. Потому что мы, естественно, хотим развивать туристический сектор страны. У нас есть географические преимущества, включая Каспийское море, горнолыжные курорты, леса и реки, и даже полупустынные зоны. Так что каждый сможет найти себе в Азербайджане место по душе, вдобавок попробовав очень вкусные блюда местной кухни в кругу гостеприимных азербайджанцев. Нам просто нужно презентовать себя, сделать презентацию страны. И, конечно, отменить визовый режим с дружественными странами», - сказал президент Азербайджана.

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