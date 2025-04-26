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Баку и Исламабад обсудили напряженность между Индией и Пакистаном

15:10 291

В субботу, 26 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отмечается , что в ходе беседы министры обсудили текущее состояние и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами, а также ситуацию в сфере региональной безопасности.

Стороны также рассмотрели вопросы исполнения договоренностей, достигнутых в ходе контактов между лидерами двух стран и последних визитов на высоком уровне, а также различные аспекты партнерства в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, транспорт и другие представляющие взаимный интерес области.

Во время телефонной беседы пакистанский министр проинформировал о возникшей напряженности между Пакистаном и Индией. В свою очередь министр Джейхун Байрамов выразил надежду на урегулирование напряженности дипломатическими средствами и путем переговоров.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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