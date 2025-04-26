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Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
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Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля

15:41 216

США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил источник издания The New York Times.

В частности, один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование «необоснованным и невыполнимым». По его словам, США такое требование Кремля «поддерживать не будут».

В частной беседе американские переговорщики заверили украинские власти, что намерены добиваться территориального обмена, но не могут гарантировать согласия Кремля по этому вопросу.

При этом издание отмечает, что некоторые другие действия президента США Дональда Трампа все же отвечают интересам Москвы. В частности, американский президент ослабил позиции США в скрытой кибервойне с Россией, прекратив наступательные кибероперации и урезав программы по борьбе с российской дезинформацией, вмешательством в выборы, нарушением санкций и военными преступлениями. «Фактически, когда Стив Уиткофф посетил Москву для очередных переговоров, президентская концепция мира выглядела откровенно односторонней: России позволяется сохранить территории, захваченные силой в нарушение международного права, а Украине навсегда запрещается вступать в НАТО», - говорится в материале.

Кроме того, Трамп избавил Россию от новых торговых пошлин, которые ввел почти для всех остальных стран, сославшись на то, что Россия и так находится под санкциями. Тогда как даже на Украину распространились эти пошлины. СМИ также сообщает, что его команда даже обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу.

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