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Новые власти Сирии пообещали не угрожать Израилю

15:48 715

Сирия возьмет под контроль деятельность палестинцев на своей территории и не будет угрожать ни одному государству, в том числе Израилю. Об этом, как сообщил новостной портал Elnashrа, говорится в послании нового сирийского руководства в ответ на предварительные условия, выдвинутые США перед возможным ослаблением экономических санкций против арабской республики.

Так, власти в Дамаске пообещали создать комитет по наблюдению за палестинскими организациями и заявили, что «Сирия не будет представлять угрозы ни одной стране, в том числе Израилю».

По данным портала, Соединенные Штаты представили в марте список из восьми пунктов, которые Дамаск должен выполнить, включая уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия и принятие мер по поиску американского репортера Остина Тайса, который пропал в Сирии в 2012 году. Вашингтон ранее обвинял прежнее руководство республики в похищении этого 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США.

Как утверждает Elnashrа, в Дамаске выразили готовность к совместному противодействию экстремистской группировке «Исламское государство», но не дали согласия на предоставление США права наносить удары по террористическим целям на сирийской территории. По сведениям портала, Дамаск также не ответил на ключевое требование Вашингтона о высылке из Сирии членов вооруженных формирований из числа иностранных граждан.

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