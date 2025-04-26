И азербайджанец будет управлять видом спорта, в который играют 400 миллионов человек

Сегодня в китайском Сямыне состоялось 86-е ежегодное общее собрание Всемирной федерации бадминтона (BWF). В заседании с участием 143 стран была представлена и делегация Федерации бадминтона Азербайджана.
На общем собрании состоялись выборы президента BWF, членов Совета, а также Исполнительного комитета. Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов в предстоящие четыре года будет входить в состав Совета, который является высшим руководящим органом Всемирной федерации. Он избран от европейского континента.
Согласно действующим правилам BWF, 20 избранных членов Совета определяют стратегию развития организации, назначают руководителей комитетов, а также утверждают уставы Федерации.
Президентом Всемирной федерации бадминтона избран глава Федерации бадминтона Таиланда Кхунингпатама Лисвадтракул.
Следует отметить, что Федерация бадминтона Азербайджана за последние годы сумела подняться в мировом рейтинге с 85-го на 46-е место. В Азербайджане постоянно проводятся международные турниры различного уровня. А в 2023 году в Баку прошел Конгресс Европейской конфедерации бадминтона (BEC). Помимо этого, согласно договоренности с BWF, подписанной в 2023 году, в рамках социальной ответственности Федерация бадминтона Азербайджана предоставила таким африканским странам, как Ботсвана, Джибути, Камерун, Гамбия и Мадагаскар ракетки, воланы и другой необходимый спортивный инвентарь для поддержки развития и популяризации бадминтона.