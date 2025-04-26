И азербайджанец будет управлять видом спорта, в который играют 400 миллионов человек

На общем собрании состоялись выборы президента BWF, членов Совета, а также Исполнительного комитета. Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов в предстоящие четыре года будет входить в состав Совета, который является высшим руководящим органом Всемирной федерации. Он избран от европейского континента.

Президентом Всемирной федерации бадминтона избран глава Федерации бадминтона Таиланда Кхунингпатама Лисвадтракул.

Следует отметить, что Федерация бадминтона Азербайджана за последние годы сумела подняться в мировом рейтинге с 85-го на 46-е место. В Азербайджане постоянно проводятся международные турниры различного уровня. А в 2023 году в Баку прошел Конгресс Европейской конфедерации бадминтона (BEC). Помимо этого, согласно договоренности с BWF, подписанной в 2023 году, в рамках социальной ответственности Федерация бадминтона Азербайджана предоставила таким африканским странам, как Ботсвана, Джибути, Камерун, Гамбия и Мадагаскар ракетки, воланы и другой необходимый спортивный инвентарь для поддержки развития и популяризации бадминтона.