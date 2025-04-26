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Пашинян решил усилить границы Армении

16:41 882

Армения планирует увеличить присутствие своих пограничников вдоль международно признанных границ страны.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном Дню пограничника.

«Наша политика заключается в том, чтобы все больше увеличивать присутствие пограничников вдоль международно признанных границ Армении. Это очень важный промежуточный шаг на пути к прочному и институциональному миру, стабильности», - сказал Пашинян.

Армения имеет сухопутные границы с четырьмя государствами (Азербайджан, Турция, Иран, Грузия). Армянские пограничники охраняют армяно-грузинскую и армяно-азербайджанскую границы. Армяно-турецкую и армяно-иранскую границу охраняют четыре погранотряда специального управления ФСБ России в Армении.

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