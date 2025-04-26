Пашинян решил усилить границы Армении

Армения планирует увеличить присутствие своих пограничников вдоль международно признанных границ страны.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном Дню пограничника.

«Наша политика заключается в том, чтобы все больше увеличивать присутствие пограничников вдоль международно признанных границ Армении. Это очень важный промежуточный шаг на пути к прочному и институциональному миру, стабильности», - сказал Пашинян.

Армения имеет сухопутные границы с четырьмя государствами (Азербайджан, Турция, Иран, Грузия). Армянские пограничники охраняют армяно-грузинскую и армяно-азербайджанскую границы. Армяно-турецкую и армяно-иранскую границу охраняют четыре погранотряда специального управления ФСБ России в Армении.