USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Новость дня
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Хуситы ударили по израильской авиабазе

17:18 335

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» авиабазу Неватим в районе Негева в южной части Палестины», - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждал Сариа, израильские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ракету, которая «успешно достигла своей цели». Ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что боеприпас был уничтожен до того, как вошел в израильское воздушное пространство. Сирены воздушной тревоги звучали в разных районах страны.

Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 902
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
11:45 4623
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 361
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
15:05 4300
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила горячая тема; все еще актуально
11:29 5542
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
15:41 2245
Мощный взрыв в Иране: первые жертвы
Мощный взрыв в Иране: первые жертвы добавлено видео; обновлено 17:02
17:02 4646
Генштаб ВСУ: Бои в Курске продолжаются
Генштаб ВСУ: Бои в Курске продолжаются обновлено 16:36
16:36 2856
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
13:50 2636
Ильхам Алиев в ожидании туристов из Китая
Ильхам Алиев в ожидании туристов из Китая
14:51 1793
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
12:28 4637

ЭТО ВАЖНО

Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 902
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
11:45 4623
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 361
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
15:05 4300
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила горячая тема; все еще актуально
11:29 5542
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
15:41 2245
Мощный взрыв в Иране: первые жертвы
Мощный взрыв в Иране: первые жертвы добавлено видео; обновлено 17:02
17:02 4646
Генштаб ВСУ: Бои в Курске продолжаются
Генштаб ВСУ: Бои в Курске продолжаются обновлено 16:36
16:36 2856
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
13:50 2636
Ильхам Алиев в ожидании туристов из Китая
Ильхам Алиев в ожидании туристов из Китая
14:51 1793
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
12:28 4637
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться