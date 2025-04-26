Хуситы ударили по израильской авиабазе

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» авиабазу Неватим в районе Негева в южной части Палестины», - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждал Сариа, израильские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ракету, которая «успешно достигла своей цели». Ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что боеприпас был уничтожен до того, как вошел в израильское воздушное пространство. Сирены воздушной тревоги звучали в разных районах страны.